В минувшие выходные Индия впервые в истории принимала саммит лидеров G20. Безусловно, это одно из ключевых событий года в области международной политики.

Иван Шилов ИА Регнум

В итоговой декларации саммита акцент сделан на решение проблем глобального характера при отведении незначительного места украинской тематике (причём в гораздо более мягких формулировках, чем на прошлогоднем саммите на Бали). Всё это называли большим успехом премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако власти использовали саммит лидеров G20 ещё и как мощный инструмент мягкой силы.

Начнём с того, что в рамках мероприятия использовалось не привычное для мирового сообщества название страны-хозяйки India, а Bharat: и на табличке в зале заседаний на столе перед Моди, и приглашения на ужин были разосланы от имени президента Бхарата.

Это сразу породило разговоры о том, что Индия меняет название.

Явление в мировой практике не беспрецедентное — да, некоторые страны переименовывались, бывало даже, ни по одному разу: Бирма стала Мьянмой, Цейлон — Шри-Ланкой, Демократическая Республика Конго — Заиром и обратно. Но случай с Индией иной.

Евгения Кондакова

Бхарат — это название государства на хинди, равнозначное английскому «Индия» (в Конституции так и написано: «Индия, также Бхарат, является союзом штатов»), просто за его пределами не так известно, а внутри страны используется широко. Слово «Индия» у части населения ассоциируется с периодом британской колонизации, а «Бхарат» — с символом культуры.

Это дискуссия внутригосударственная, многие иностранцы наверняка раньше и не подозревали о существовании второго названия, но благодаря G20 мир узнал Индию под этим именем — Бхарат.

Вообще «бхаратизация» — идея не новая, и возникла она вовсе не в свете саммита лидеров G20. Правящую партию «Бхаратия джаната» называют партией индийского, или вернее бхаратского, национализма. В рамках этого курса она постепенно меняет географические названия, например, переименовала город Аллахабад в Праяградж, округ Файзабад — в Айодхью.

Суть этих инициатив, по всей вероятности, заключается в желании найти такую идеологию, которая сплотила бы всё население страны поверх внутренних культурных различий.

Вообще по личному впечатления на саммите в Нью-Дели организаторы сделали сильный акцент именно на национальную культуру.

В международном медиацентре, где работали все аккредитованные на мероприятие журналисты, щедро накрыли столы, угощали блюдами индийской кухни, исключительно вегетарианскими, причём характерными для конкретного штата: дал бати чурма из северного Раджастхана (чечевичный суп с хлебцами и сладкое блюдо из муки, масла, сахара и орехов), расгулла из Западной Бенгалии (лепешки из теста, сваренные в сахарном сиропе), литти соха из восточного Бихара (обжаренные шарики цельнозернового теста с овощным пюре).

Евгения Кондакова

Из напитков наравне с привычными капучино, латте, американо, пакетированным чаем, водой, газировкой и соком предлагалось отведать индийский масала чай (чёрный чай с молоком и специями).

Таким образом, представители СМИ, которые из-за напряжённого графика работы и ограниченного времени совсем не успели посмотреть страну, хотя бы с национальной кухней ознакомились.

Полное погружение в индийскую культуру происходило на выставке народного творчества Crafts Baraar, которая работала на полях саммита лидеров G20.

На входе были установлены большие деревянные фигуры восьмирукого бога Шивы, слона, Будды. Переступая порог этого павильона, сразу попадаешь в атмосферу умиротворения: размеренная мелодия заставляет забыть о спешке и наслаждаться каждым моментом, получать удовольствие от созерцания, думать о вечном.

Торговые отсеки делились по региональному принципу, за счёт чего можно было наглядно увидеть, чем же богат каждый конкретный штат или территория: тут и платки из шёлка и кашемира, тёплые шерстяные вещи, украшения, мандалы, чай, кофе и, конечно же, легендарные индийские специи. Всё это можно было купить, но никто не навязывался посетителям, не «впаривал» свой товар, ключевой была познавательная функция.

Более того, любой человек мог научиться ткать ткань, рисовать замысловатые узоры под чутким руководством мастеров, а подробнее узнать о техниках, в которых они работают, можно было на установленных рядом табличках.

Один из моих новых индийских знакомых сказал, что выделить так ярко именно региональный компонент — это очень важно для самих индийцев, это вызывает у них особую гордость за свои родные края, а для зарубежных гостей не столь принципиально, что будет указано в описании к блюду или напитку, которые понравились ему по вкусу, или на каком прилавке продаётся приглянувшаяся ему вещь.

Как бы то ни было, саммит лидеров G20 завершился, споры вокруг декларации, места в ней Украины и прочие подробности забудутся, а воспоминания о культурных особенностях Индии останутся у гостей мероприятия навсегда. По крайней мере на это рассчитывают организаторы. Вот так и работает мягкая сила, а точнее говоря мягкая бхаратизация.