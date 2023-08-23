Йоханнесбург, ЮАР, 23 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна полностью поддерживает расширение БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом он заявил 23 августа на саммите объединения.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы приветствуем продвижение вперёд в этом направлении. Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения», — сказал Моди.

Индийский премьер отметил, что с уверенностью можно говорить о разрушении союзом барьеров и оживлении экономики. Моди указал, что БРИКС стимулирует инновации и создаёт возможности для будущего.

«Вместе со всеми партнёрами по БРИКС мы продолжим активно способствовать приданию этому новому определению смысла», — подчеркнул Моди.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 28 июля, что Бразилия и Индия против предложения Китая о быстром расширении БРИКС. По информации издания, Индия выступила за создание строгих планов по теме входа в союз других государств, а Бразилия, в свою очередь, опасается, что он может стать противовесом США и ЕС. Однако официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи опроверг эту информацию и заявил, что Нью-Дели не возражает против расширения БРИКС, другие заявления об этом он назвал неправдой.

На настоящее время БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако желание присоединиться к блоку выражали 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Турция, Саудовская Аравия и Египет.