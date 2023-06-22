Вашингтон, 23 июня, 2023, 00:54 — ИА Регнум. С украинским конфликтом война вернулась на территорию Европы, это причиняет огромную боль всему региону, заявил в Конгрессе США премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. <…> Особенно пострадали страны Глобального Юга. Мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности», — сказал премьер.

Он добавил, что сейчас не эпоха войн, вопросы нужно решать путём диалога и дипломатии, остановить кровопролитие позволят совместные усилия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности содействовать в разрешении конфликта на Украине, внеся любой вклад в восстановление мира.

В мае Нарендра Моди призвал реформировать ООН из-за того, что организация сейчас не отражает актуальные мировые реалии. Он выразил недоумение тем, что ООН, созданная с целью сохранения мира, оказалась не в состоянии предотвращать конфликты. Премьер Индии решительно выступил за реформу. Если ООН и Совет Безопасности не будут соответствовать современным реалиям, то останутся лишь «говорильней», сказал он.