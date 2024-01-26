Материалы с тегом «Нарендра Моди»
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днём республики. Поздравительную телеграмму 26 января опубликовали на сайте Кремля. Президент отметил, что Индия смогла добиться впечатляющих успехов в социально-экономической...
26 января 2024
Советник Байдена Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте...
17 января 2024
Путин и Моди заявили о готовности координировать подходы в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность тесно координировать подходы в рамках БРИКС. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Кремля. «В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в...
15 января 2024
Путин провёл телефонный разговор с премьером Индии Моди
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила 15 января пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития...
новость часа
15 января 2024
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг Украины
В ходе телефонного разговора 15 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию вокруг Украины и некоторые другие международные темы, сообщили в пресс-службе Кремля. «Затронут ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», — отметили в...
15 января 2024
Президент Аргентины Милей попросил лидеров БРИКС о встрече
Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидерам стран БРИКС, в которых заявил об отказе вступать в БРИКС, в том числе попросил о встрече с ними для обсуждения развития отношений между странами, сообщила 29 декабря аргентинская газета La Nacion. По информации журналистов, его послания отправили...
29 декабря 2023
Путин заявил, что РФ и Индия развивают отношения вопреки давлению извне
Россия и Индия развивают свои отношения поступательно по всем направлениям, несмотря на давление извне на индийское руководство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!». Индийский премьер-министр Нарендра Моди проводит жёсткую политику по отстаиванию...
7 декабря 2023
Моди выступил на сессии саммита G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии саммита «Большой двадцатки» (G20), открывшемся 9 сентября в Нью-Дели, выступил с табличкой «Бхарат» на трибуне вместо «Индия». Перед Моди стоят флаг Индии и табличка с одной надписью «Бхарат» — названии страны на хинди — одном из...
9 сентября 2023
«Будет битва». Запад явно преувеличил самоустранение России и Китая от G20
Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл 8 сентября в Нью-Дели для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Он, напомним, пройдет в индийской столице в наступающие выходные. Западные СМИ в преддверии саммита спекулировали на двух темах — на том, что во встрече «двадцатки» будет...
9 сентября 2023
Нарендра Моди поприветствовал Лаврова в Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Лавров и глава индийского правительства обменялись рукопожатиями. Глава МИД России прилетел в столицу Индии накануне, 8 сентября. В Нью-Дели...
9 сентября 2023
В Индии заявили, что делегацию России на саммите G20 возглавит Лавров
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что не примет участие в саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, а делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, заявили 28 августа в канцелярии Моди. «Президент Путин...
28 августа 2023
Кремль обещал проинформировать о формате участия РФ в саммите G20
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждали предстоящий саммит G20, заявил 28 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, о формате участия в саммите президента России будет проинформировано дополнительно...
28 августа 2023
Путин и Моди обсудили саммит G-20 и российско-индийские отношения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля 28 августа. Стороны обменялись мнениями о предстоящем саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели и обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, отметили в пресс-службе. В...
28 августа 2023
Индия предложила БРИКС создать консорциум космических исследований
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в космосе путём создания консорциума космических исследований. «Мы уже работаем над группой спутников стран БРИКС. Шагом вперед стало бы обсуждение создания консорциума космических исследований БРИКС», — сказал Моди...
23 августа 2023
Индия поддержала расширение БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом он заявил 23 августа на саммите объединения. «Мы приветствуем продвижение вперёд в этом направлении. Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие...
23 августа 2023
Нарендра Моди сообщил о намерениях Индии получить статус развитой страны
Индия к 2047 году, когда будет отмечать столетие независимости, намерена стать развитой страной, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди во время своего выступления на Деловом форуме БРИКС в рамках саммита в Йоханнесбурге (ЮАР) 22 августа. «Народ Индии взял на себя обязательство стать...
22 августа 2023
«Голос Глобального Юга». Индия отпраздновала годовщину независимости
В исторической цитадели индийской столицы, Красном форте, прошли торжества, посвященные Дню независимости Индии. Праздник, состоявшийся 15 августа, сопровождался военными парадами и красочными шествиями, отражающими культурное многообразие населения страны. Главным официальным событием торжеств...
16 августа 2023
Путин поздравил власти Индии с Днём независимости страны
Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Днём независимости, поздравление опубликовано на сайте Кремля. «Уважаемая госпожа президент! Уважаемый господин премьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю...
15 августа 2023
Премьер Индии Моди подтвердил своё участие в саммите БРИКС в ЮАР
Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС в ЮАР. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети после разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. «С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца»...
новость часа
3 августа 2023
Премьер-министр Индии не поедет на саммит БРИКС из-за отсутствия Путина
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, так как туда не приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил источник в индийском правительстве. «Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите», — сказал источник РИА...
3 августа 2023