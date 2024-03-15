Материалы с тегом «Выборы»
Пушилин сообщил о поступлении угроз членам избиркомов в ДНР
Членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил 15 марта журналистам. «Фиксируем угрозы, ложные сообщения о готовящихся терактах и тому подобное. Враг пытается любыми доступными средствами...
15 марта 2024
Памфилова сообщила о желании жителей Авдеевки голосовать на выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки голосовать на выборах президента страны. «В освобождённой Авдеевке наши (представители) с людьми общаются. Спрашивают: что в первую очередь не хватает? (Ответ:) в...
15 марта 2024
Штаб Путина направил наблюдателей на все избирательные участки России
Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина направлены на все организованные на территории страны участки для голосования. Об этом сообщила юрист штаба Альбина Гаджиева. «Мы направили везде точное количество. По закону кандидат направляет до трех наблюдателей...
15 марта 2024
Почти 2,6 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента РФ
Почти 2,6 миллиона избирателей воспользовались возможностью досрочного голосования на выборах президента России. Об этом 15 марта заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Всего по стране возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей», — сказала Памфилова в...
15 марта 2024
Аксёнов проголосовал на выборах президента России
Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил 15 марта в Telegram-канале. «Сегодня исполнил гражданский долг — принял участие в выборах президента Российской Федерации», — написал он. По его словам, российские граждане должны помнить, что, участвуя в...
15 марта 2024
На Камчатке молодожёны проголосовали в ЗАГСе с помощью ДЭГ
В Петропавловске-Камчатском молодожёны Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента России, находясь в ЗАГСе, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 15 марта сообщила пресс-служба правительства региона. «Молодая семья выбрала для себя дистанционную...
15 марта 2024
Наблюдатели ПА ОДКБ оценили подготовку к выборам президента в России
Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков проводит в штабе встречу с иностранными наблюдателями от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила координатор группы наблюдателей...
15 марта 2024
В подмосковном Пушкино к избирательному участку пришёл Чебурашка
Чебурашка приветствует граждан у дверей избирательного участка в подмосковном Пушкино. Видео с известным персонажем появилось 15 марта в социальных сетях. На Чебурашке надета футболка в цвет российского флага, в руках он держит пакет с апельсинами. Как сообщало ИА Регнум, 15 марта избирательные...
15 марта 2024
Появились первые данные о явке на выборах президента России
Явка на выборах президента России в целом по стране составляет 2,89% на 10:20 мск. Это следует из данных, представленных в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В Центральной избирательной комиссии включена видеостена с данными о ходе голосования. «Выборы президента РФ, ход...
15 марта 2024
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео 15 марта опубликовало Минобороны. «Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу и...
15 марта 2024
Памфилова заявила, что за выборами президента наблюдают 333,6 тыс. человек
За выборами президента РФ наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. Об этом 15 марта заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «На сей момент по той информации, которая нам поступила из регионов, в...
15 марта 2024
Сергей Лавров проголосовал на выборах президента
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента в Москве. Глава внешнеполитического ведомства проголосовал на избирательном участке №73, расположенном в школе 1520 на Малом Кисловском переулке. Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс...
15 марта 2024
Избирательные участки на выборах президента РФ открылись по всей стране
Избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Отмечается, что с 10:00 по московскому времени будет включена видеостена с данными о ходе голосования. Также будет обсуждаться голосование...
15 марта 2024
В Москве приступил к работе общественный штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве приступил к работе, все наблюдатели вышли на дежурства. Об этом руководитель Вадим Ковалёв сообщил в Telegram-канале штаба. Он отметил, что все избирательные участки оснащены видеокамерами, на всех находятся общественные...
15 марта 2024
Около 200 тыс. человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
В Москве в первые минуты голосования на выборах президента России электронно проголосовали порядка 200 тыс. человек, сообщили 15 марта в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. «Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в...
15 марта 2024
В Москве стартовало электронное голосование на выборах президента
Система электронного голосования на выборах президента России начала работать в Москве утром 15 марта, проголосовать москвичи могут на сайте elec. mos.ru. Количество желающих проголосовать беспрецедентно, система переведена в режим электронной очереди, следует из сообщения на сайте. Избирателям...
15 марта 2024
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам. Захарова...
15 марта 2024
В Москве электронное голосование на выборах перешло в режим очереди
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru. «В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн...
15 марта 2024
Участки для голосования на выборах открылись в Калининградской области
Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в Калининградской области. На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков, включая временные участки в больницах и СИЗО. Впервые для граждан РФ...
15 марта 2024
В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России
В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта...
15 марта 2024