Руководство Евросоюза не считает реалистичной задачу «отрезать Индию от российской нефти», при том что основной целью прошлых и предстоящих мер ЕС является ограничение российских нефтяных доходов, сообщил 18 мая агентству РИА «Новости» высокопоставленный источник в Брюсселе. Это утверждение, впрочем, не согласуется с недавним заявлениям шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля. Из него следует, что ЕС именно что пытается отрезать Индию от российской нефти либо наложить на эту страну вторичные санкции за закупки наших энергоносителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

16 мая в интервью The Financial Times Боррель сказал, что Евросоюз должен принять меры в отношении Индии, которая перерабатывает нефть из России для продажи в Европе, обходя введенные против нашей страны санкции. Глава внешнеполитического ведомства ЕС получил отповедь из Нью-Дели. Боррелю следует внимательнее читать постановления Евросовета, указал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Российская нефть, подвергшаяся глубокой переработке в третьей стране, уже не считается российской… Я предложил бы вам посмотреть постановление совета за номером 833/2014», — вежливо напомнил индийский министр иностранных дел. Нынешняя перепалка Брюсселя и Нью-Дели — это очередной эпизод в истории «нефтегазовых» санкций против России и в череде попыток принудить бывший «третий мир» отказаться от российских энергоносителей. Но эпизод важный.

Заявление Борреля прозвучало на фоне и в контексте обсуждения 11-го пакета санкций Евросоюза против России. Конкретика всё ещё в процессе «утрясания», но основную суть очередных антироссийских мер обозначила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — 11-й пакет будет нацелен на противодействие различным методам обхода санкций. Вполне вероятно, что жесткое заявление Борреля подразумевает: «постановление Евросовета за номером 833/2014», на которое в споре с Брюсселем ссылаются индийцы, тот же самый Евросовет может и отменить. И таким образом ужесточить правила касательно переработки нашей нефти в третьих странах. Во всяком случае это стало бы логичным продолжением санкционной войны, в которой жертвами оказываются и «союзники» России по бизнесу, вроде той же Индии.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

Претензии пока безосновательны

В декабре 2022-го Европейский союз ввел эмбарго на морские поставки российской нефти в свои страны. Синхронно с этим ЕС, «большая семерка» (США, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) и примкнувшая к ним Австралия установили потолок цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть, которая поставляется в третьи страны. Москва, в свою очередь, предупреждала: Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут на них потолок цен.

С начала февраля вступило в силу другое эмбарго ЕС — на поставки продуктов переработки нашей нефти (то есть бензина, керосина, дизельного топлива и т.п.) на рынок Евросоюза, на который ранее приходилось до 40% российского экспорта.

Здесь и начинается индийский сюжет. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Индия в «санкционном и военном» 2022 году оказалась главным покупателем российской нефти, которая поставляется по морю. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии в подсчёте за последний год. Это дало повод западным политикам для неоднократных обвинений, которое выдвинул и Жозеп Боррель в интервью FT: Индия, получая нефть из России, перерабатывает ее, а полученные продукты реализует в борющейся с Россией Европе. Что, добавим, при всей выгоде для европейского бизнеса и граждан подрывает европейскую антироссийскую политику.

В начале марта агентство Bloomberg распространило приятное для Запада сообщение: индийские правительственные чиновники призвали национальных трейдеров и банкиров соблюдать введенные против России ограничения, в том числе потолка цен. Но, как отмечали тогда эксперты, опрошенные ИА Регнум, контролируемые утечки, когда в англоязычную прессу сливается информация, которая призвана успокоить определенных реципиентов на Западе. На деле же ни владельцы индийских НПЗ, ни правительство националиста Нарендры Моди не собирались следовать за Западом.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Оно и понятно: маржа переработки на индийских заводах благодаря закупкам российской нефти, бьет рекорды, сказала ИА Регнум эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова. Она напомнила, что на днях госкорпорация Indian Oil отчиталась — маржа переработка за год выросла с 11 до почти 20 долларов за баррель, а прибыль только с января по март поднялась с 730 млн до 1,2 млрд долларов. Как отмечает Зотова,

«вряд ли индусы откажутся от таких выгод».

«Еще в апреле 2022-го звучала критика в адрес Индии по поводу того, что она не сокращает сотрудничество с Россией, — напомнил ИА Регнум руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, — Глава МИД Джайшанкар отмечал, что европейцы, упрекая его страну, сами покупают российскую нефть, причем в гораздо больших объемах, чем Индия».

Со спросом спорить сложно

Можно допустить, что брюссельские еврочиновники пойдут на закручивание гаек, пытаясь наказать Индию «за Россию». Но Индия вполне может потреблять для своих нужд нефтепродукты из санкционной российской нефти, а продукты, произведенные из сырья другого происхождения, экспортировать в Евросоюз, пояснил ИА Регнум гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

А наказана будет, в первую очередь, сама Европа. Сейчас нефтепродукты, выработанные из российской нефти (даже с поставкой через Индию), обходятся Европе дешевле, чем если бы ЕС резко перенастроил свои перерабатывающие заводы, например, на более дорогую нефть из стран Персидского залива, отмечает Куприянов.

«Кроме того, — продолжает эксперт, — сейчас схема перепродажи российской нефти на Запад ключевой «пятеркой» стран, перерабатывающих или разбавляющих ее — Индии, Китая, Турции, ОАЭ, Сингапура, — существует только благодаря тому, что она выгодна Евросоюзу».

Если же Брюссель откажется от закупок нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, то Европе просто негде будет брать замещающие объемы, пояснила Елена Зотова. «Альтернативных поставщиков не так много, и почти все сейчас закупают более дешевую российскую нефть для дальнейшей переработки», — рассказывает она. Так что «первыми пострадают сами европейские потребители, а что такое топливный кризис, в ЕС знают не понаслышке», указывает Зотова.

С точки зрения спроса и предложения существующая схема выгодна всем участникам: и России, которая продолжают продавать свою нефть, и Индии, которая получает прибыль как посредник, загружая собственные перерабатывающие заводы, «и Европе, потому что позволяет ей продолжать существовать более-менее комфортно», отмечает Куприянов. Но, отмечает он, при этом существует общезападный «общественный дискурс, требующий отказаться от сотрудничества с Россией по всем направлениям».

«Давить» придется не только Индию

Если все же начнется некая массовая кампания в Евросоюзе за полный разрыв с Россией, то индийцы, скорее всего, поступят так же, как они уже поступили в истории с С-400, полагает Куприянов. Он напомнил: в 2018 году Индия намеревалась приобрести у России противоракетные комплексы С-400 на сумму свыше 5 млрд долларов, что вызвало понятное раздражение Вашингтона.

«США отказывались вывести Индию из-под действия антироссийских санкций, а индийцы пытались убедить американцев, — рассказывает Куприянов. — Потом в Нью-Дели просто «пожали плечами» и сказали: «что ж, вводите санкции». Но США не пошли на это, поскольку Индия для них — один из ключевых экономических партнеров.

Европе, если она включит 11-й пакет мер против обхода топливных санкций, придется — всё к той же невыгоде для себя — «давить» ввоз нефтепродуктов не только из Индии. По той же схеме российским моторным топливом торгует и, например, Турция, уточняет глава ФНЭБ Симонов. А турецкий бизнес при любом президенте — хоть Реджепе Эрдогане, хоть Кемале Кылычдароглу — вряд ли откажется от прибыли, которую сулят закупки сравнительно более дешевой российской нефти.

В целом о том, как «работает» изоляция Россия на топливном рынке, свидетельствует майский доклад Международного энергетического агентства (IEA). Из него следует: экспорт нефти и нефтепродуктов из России в апреле вырос на 50 тысяч баррелей в сутки относительно марта до 8,3 млн баррелей, что стало максимальным показателем с февраля прошлого года.