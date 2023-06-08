«Нет», — так кратко глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ответил на вопрос, отправлено ли приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит «Большой двадцатки» (G20). Встреча, напомним, пройдёт в сентябре в Нью-Дели.

Сергей Корсун ИА REGNUM Индия G20

Объяснение, которое дала принимающая сторона, было вполне логичным: саммит «двадцатки» предназначен в первую очередь для лидеров стран — членов «двадцатки». В число которых входит Россия, но не Украина.

При этом в прошлом саммите G20, который проходил в ноябре 2022-го на индонезийском острове Бали, украинский президент участвовал — правда, в онлайн-режиме. Зеленский вещал в течение 20 минут (хотя обычно каждому участнику давали примерно по три минуты на выступление — как заметил глава МИД России Сергей Лавров), излагая киевскую «формулу мира», которая сводилась к требованию вывода российских войск и «возвращению» к границам 2014 года.

Президент Украины присутствовал на саммите-2022 на Бали в статусе приглашенного гостя, в компании премьеров Испании, Нидерландов, Сингапура и еще полудесятка стран, не входящих в G20. В списке гостей саммита-2023 в Дели лидеры Испании, Нидерландов и Сингапура (а также ОАЭ и Египта) есть, а Зеленского нет.

Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency Премьер-министр Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Риши Сунак разговаривают по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита лидеров G20 на Бали, Индонезия, в среду, 16 ноября, 2022 г.

С точки зрения протокола никаких нарушений нет — кого приглашать, а кого не звать, решает принимающая сторона. Индия приняла такое решение еще в декабре, когда приняла председательство в «двадцатке». Но в решении индийского руководства можно усмотреть проявление тенденции. Долгое «мировое турне» Зеленского по всем возможным международным площадкам — от встреч лидеров держав до кинофестивалей — начинает стопориться.

В декабре прошлого года ФИФА ответила отказом на просьбу президента Украины выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре — что вызвало возмущение в офисе Зеленского, где обвинили в «потере понимания футбола как объединяющей игры». В марте американская киноакадемия не дала украинскому президенту обратиться по видео на церемонии вручения «Оскаров» — причем это уже второй отказ. Наконец, не состоялся «дебют» Зеленского в финале «Евровидения» в мае.

Во всех этих случаях президенту Украины разъясняли: спортивные, кинематографические и развлекательные шоу — не место для политических высказываний. Но в случае с G20 украинскому руководителю не разрешили высказаться уже на политическом мероприятии.

На непрофильных площадках произошёл «некоторый перебор» с представленностью Зеленского, его офис «немного перестарался» с медиастратегией и количеством мероприятий, заметил политолог Василий Стоякин.

«Рассчитать медиаплан с учётом вместимости глобальной информационной повестки очень трудно. Задача была тяжёлой, и с ней не справились, — сказал Стоякин ИА Регнум. —

Произошло перенасыщение, тема Украины надоела и достала, поэтому от информационного присутствия Зеленского в повестке дня отказываются и будут переключаться на какую-то другую тему.

Не уверен, что нас эта другая тема обрадует, потому что в медиапространстве всё время происходит какое-то событие. Если это не ковид, то глобальное потепление, если не оно, то права трансгендеров, если не права трансгендеров, то Украина».

«Слив» Зеленского связан не с лидерами коллективного Запада (саммит G7, напомним, стал для украинского президента очередной трибуной), а с государствами, которые уже устали от навязывания украинского президента со стороны Вашингтона и Лондона, сказал ИА Регнум Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«У общественного мнения и политиков есть определённая усталость в отношении Зеленского, потому что он не может сказать ничего нового — просто взывает к жалости и просит денег, поэтому в это нельзя играть бесконечно. Я бы назвал это усталостью, но до «слива» осталось совсем недолго», — сказал Ткаченко.

Если хозяйку саммита-2022 на Бали Индонезию удалось «убедить» последовать западной повестке, то с геополитически более весомой Индией это вряд ли пройдёт, отмечают эксперты.

Ткаченко напомнил, что Индия — государство, которое с первых дней СВО занимало позицию, которую Запад может счесть пророссийской. «В диапазоне между пророссийской и нейтральной позициями вы можете найти немало заявлений Индии, её конкретных действий в виде обхода санкций, воздержания при голосовании по антироссийским резолюциям и так далее», — отметил эксперт.

Позиция Индии по российской спецоперации на Украине действительно примечательна как минимум своей непоколебимой нейтральностью. В мае 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пытался продавить идею с необходимостью осуждения действий России. Но индийский премьер не стал присоединяться к подобной риторике: его пресс-служба выпустила заявление, в котором речь идёт лишь о необходимости урегулирования кризиса путём переговоров и обеспокоенностью гуманитарным кризисом.

Спустя два месяца, в июле 2022 года, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Моди, в котором информировал о ключевых аспектах проводимой Россией спецоперации.

Очная встреча Моди и Владимира Зеленского произошла совсем недавно — в мае 2023 года. Она состоялась в полуофициальном режиме — на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Впоследствии в МИД Индии сообщили, что Моди не обсуждал с украинским руководителем возможность участия Украины в саммите G20: по словам дипломатов, встречи добивался сам президент Украины. Общение продолжилось всего около получаса, и в ходе диалога украинский лидер пригласил Моди приехать в Киев. О готовности индийского премьера посетить Украину пока ничего не известно.

Pool /Ukrainian Presidentia/ Keystone Press Agency/globallookpress Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди на саммите лидеров G7

Можно предположить, что Нью-Дели прагматически учитывает выгоду от дружественных отношений с Россией как партнером по БРИКС — и это сказывается на отношении Индии к Украине, отметил Стоякин. Впрочем, заметил он, вряд ли хотя бы один индийский чиновник подтвердит это официально.

Стоякин допустил, что индийское руководство может пересмотреть своё решение не приглашать Зеленского на саммит G20. «В бывшей метрополии, Великобритании премьер-министр — этнический индус, — заметил собеседник. — Надавить, может, и не надавят, но могут попросить. Почему бы и нет? Многое зависит от того, чем пригрозят или что пообещают. Они же тоже люди, которые рационально мыслят. Для них Зеленский особой ценности не представляет, а вот Великобритания и отношения с ней представляют явный интерес».

Пластичность позиции индийских властей не надо переоценивать, не соглашается Ткаченко. «Могу сказать с абсолютной уверенностью, что Индия не будет пересматривать своё решение, — заметил эксперт-международник. — У Индии уже была возможность показать своё отношение к давлению, например когда США заставляли их соблюдать санкции, отказываться от закупок нефти и так далее. Но в начале 2023 года власти Индии заявили, что они никому и никогда не позволят влиять на свою внешнюю политику».

Руководство Индии, в том числе и действующее, во главе которого стоит индусский националист Нарендра Моди, слишком ценит реноме своей страны как растущей сверхдержавы XXI века, следящей за имиджем в глазах партнеров по БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и той же G20, указал эксперт. «Поэтому они стараются всегда занять независимую позицию и не следовать в фарватере Вашингтона», — отметил Ткаченко.