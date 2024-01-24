Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи и в тот же день подписал указ «О мерах поддержки многодетных семей».

Иван Шилов ИА Регнум

Как подробно поясняло ИА Регнум, этим документом президент закрепил бессрочный статус для «ячеек общества», где воспитывается трое и более детей. Многодетные получат удостоверения единого образца, а сведения о таких семьях внесут в общероссийский банк данных.

Льготы будут работать до достижения старшим ребёнком 18 лет, или до 23-летия (если он учится на очном отделении вуза). Меры поддержки на федеральном уровне включают в том числе досрочные пенсии по старости для многодетных матерей.

Губернаторам предписано взять на контроль меры поддержки как самих семей (от 30% льгот на оплату «коммуналки» до первоочередной записи в детский сад), так и местных общественников, которые помогают многодетным родителям.

Тренд, который задал президент, подхватили и думские партии. Так, например, 24 января стало известно, что фракция КПРФ внесла законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для многодетных семей.

«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более», — подчеркнул Путин на встрече с победителями всероссийских конкурсов «Это у нас семейное» и «Семья года».

По итогам встречи президент высказал несколько конкретных предложений о помощи «опоре страны».

Путин согласился с предложением продлить субсидии на ипотеку для многодетных семей (ранее предполагалось, что такие субсидии на 450 тысяч рублей будут выдаваться до июля этого года). Сохранится и программа семейной ипотеки под льготные 6% годовых.

«Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи, нормальные ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями, предают забвению традиционные семейный ценности, а мы, напротив, будем их сберегать, укреплять, передавать будущим поколениям», — также отметил глава государства.

Победители конкурсов, в свою очередь, поделились с ИА Регнум своими впечатлениями от общения с лидером страны.

Всероссийский родительский комитет

Осталось ощущение того, что побывал в семейном кругу, рассказывает Ульяна Каретникова, многодетная мама из Саратовской области, участвовавшая в конкурсе «Это у нас семейное».

Перед началом разговора ощущалось понятное волнение, но оно быстро прошло по ходу разговора, поделилась собеседница.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

«Владимир Владимирович давал много советов детям, как вести себя, как воспитать ребенка, чтобы он был не только успешным, но и настоящим человеком, человеком с большой буквы. Рассказывал, как воспитывали его родители на собственном примере», — рассказывает Ульяна Каретникова.

Она отмечает, что воспитание детей для нее не только семейное, но и профессиональное дело. Каретниковы — учителя, их педагогическая династия берёт начало ещё в XIX веке.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

Каретниковы приехали в Москву с предложением — необходимо создать Всероссийский родительский комитет, куда будут включены семьи из разных регионов страны и который продвигал бы инициативы на самом высоком уровне.

Президент согласился с таким предложением и готов помочь этому осуществиться, отмечает собеседница. Путин отметил, что это будет интересно и полезно, это позволит дополнительно наладить связь между школой, федеральными, региональными властями — и родителями.

Квартирные вопросы

Важно, что многодетным родителям на встрече с президентом дали высказаться безо всяких «предварительных корректировок» — ведь, судя по телеэфирам, могло возникнуть впечатление, что разговоры должны заранее согласовываться, сказала ИА Регнум Алёна Чернобельская — «делегат» от большой семьи Чернобельских-Горбачёвых из Тульской области.

Алёна также отмечает, что разговор с главой государства произошёл почти по-родственному. «Мы думали, что будет что-то вроде: «Внимание! Входит глава страны!», а он так спокойно и тихо зашел…», — поделилась собеседница.

Чернобельские-Горбачёвы, которые владеют семейным бизнесом по производству сладостей (и готовятся выходить на китайский рынок), затронули вопросы, которые волнуют их менее обеспеченных «коллег»–многодетных.

Например, можно ли разрешить в малых городах (с населением меньше 250 тысяч жителей) направлять льготную семейную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке.

В городе Алексине, где живёт семья, острая нехватка рабочих рук и при этом недостаточно нового жилья, поделилась Алёна Чернобельская. И возможно, ипотечные программы для «вторички» могли бы поправить ситуацию, передаёт собеседница свой разговор с лидером страны.

«Мы понимаем опасения президента, которые он высказал — насчет злоупотребления этой льготой на вторичном рынке, потому что сложно отсортировать запросы в рамках перепродажи между родственниками», — делится Чернобельская. Она добавляет, что в разговоре обсуждались и другие варианты.

Например, строительство жилищного резерва, которым власти регионов могли бы «мобильно управлять, если есть острая нужда». Соображения, которые были высказаны на встрече, президент оценил как здравые.

«Президент был вовлечён в диалог, хотел узнать побольше о нас и о наших идеях», — добавила Чернобельская.

Понятные и равные правила

Благодаря уютной и спокойной обстановке, даже дети не боялись брать в руки микрофон и задавать вопросы, рассказала ИА Регнум Юлия Уварова из Ярославля. Её близкие участвовали в семейном треке недавно созданного детского и молодёжного «Движения первых».

«Президент — абсолютно простой в общении. Поэтому разговор вышел доверительным, спокойным», — делится Юлия.

Семья Уваровых на встрече с Путиным говорила о том, что меры поддержки многодетных пора сделать единообразными, общими для всей России. Даже такая мелочь, как наличие или отсутствие льготных билетов в зоопарк, разнится от региона к региону, отмечает Юлия Уварова. Но разнобой царил и в более серьёзных вопросах.

«Это наболевшая проблема, она поднималась в конце предыдущего года, когда президент только сказал о необходимости придать всероссийский статус многодетным семьям», — подчёркивает Уварова.

Благодаря усилиям президента родители в любом регионе будут понимать, что они обладают равными правами и льготами, добавила многодетная мать.

«Принял как родных»

Радует то, что можно напрямую и без подготовки задать вопрос и по итогам разговора получить решение не только его, но и вопросов, волнующих все большие семьи России, подчёркивают собеседники ИА Регнум. В том числе Елена Антонова из Брянской области.

Именно Антоновы задали президенту вопрос о возможности продлить выплату 450-тысячной субсидии на погашение ипотеки. Которая, как сказал Путин, будет продлена на 2024 год.

«Наш президент принял нас как самых родных людей, которые с ним давно знакомы, — рассказала Елена Уварова. — То есть можно было спокойно задать вопрос, поговорить, обсудить все, волнения ни у кого не возникло».

А все те, кто был на встрече, так сдружились, что разъезжались родными людями, которые знают друг друга много лет, добавила собеседница.