Москва, 23 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране.

Кристина Кормилицына /Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер поучаствовал в торжественной церемонии и пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава государства подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи в России. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Согласно указу, российскому правительству поручили разработать и утвердить план основных мероприятий, оргкомитет возглавила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

В рамках Года семьи в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвердило правительство, в течение года программа мероприятий охватит 89 российских регионов.

О том, что Путин примет участие во всероссийском форуме «Родные — Любимые», в рамках которого будет объявлено о старте Года семьи в России, сообщали в пресс-службе Кремля. Отмечалось, что глава государства проведёт встречу с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», в которых приняли участие более 3 тысяч семей.