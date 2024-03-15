Материалы с тегом «Дети»
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
Сомнительный ресурс YouTube не нужен российской молодёжи — эксперт
Угрозы для несовершеннолетних пользователей в Сети и меры по противодействию им, которые могут быть приняты в РФ, обсуждались 14 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках мероприятия прошла сессия «Безопасная информационная среда — важнейший фактор национального...
14 марта 2024
Белгородский мальчик закрыл собой младшую сестру во время обстрела
Во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру, сообщил 14 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь детям, пострадавшим сегодня в...
14 марта 2024
В Новосибирской области в подвале дома нашли мёртвого младенца
Тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления СКР по региону. Установлено, что местная жительница родила ребёнка дома, в больницу она не обращалась, отметили в...
13 марта 2024
Станцевавшая «стриптиз» перед детьми педагог из Екатеринбурга объяснилась
Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс. По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет...
12 марта 2024
Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону, рёбенок в больнице
Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области. Бездомные собаки искусали школьницу 9 марта. Врачи оказали девочке необходимую помощь. Материалы полицейской проверки...
12 марта 2024
Под Саратовом водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда
В городе Балашове Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Отмечается, что следователи организовали проверку размещённых в СМИ сведений о неправомерных действиях...
12 марта 2024
Названа причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ. «По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в...
12 марта 2024
В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети хотят уехать обратно
Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24». Омбудсмен пояснил, что в России украинским детям были созданы лучшие условия. «Дети, которые...
11 марта 2024
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
На свалке в Петропавловске-Камчатском нашли мёртвого ребёнка
В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы...
10 марта 2024
Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию 32 детей из Сирии
В Россию из лагерей беженцев в Сирии при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой удалось вернуть 32 российских ребёнка. Об этом в ночь 10 марта сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. К своим родственникам в Россию вернулись 20 мальчиков и 12...
10 марта 2024
Полиция начала проверку сообщений об обстреле машины с детьми в Барнауле
В Барнауле полиция начала проверку по факту сообщений о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. В ведомстве добавили, что информация о том, как неизвестные из пневматического оружия прострелили стекло машины с детьми, появилась на...
9 марта 2024
В Филадельфии восемь школьников пострадали при стрельбе на остановке
Как минимум восемь школьников старших классов пострадали в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на остановке автобуса в американском городе Филадельфия. Об этом 6 марта сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. Уточняется, что стрельба произошла днём 6 марта в северо-восточной...
7 марта 2024
Кириенко назвал юным участникам ВФМ-2024 10 принципов лидерства
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с участниками марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, главой оргкомитета которого он является, и рассказал им о принципах лидерства. Он выступил перед российскими участниками и представителями более 30...
6 марта 2024
Львова-Белова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи, где выступила с лекцией на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить». Говоря господдержке российских семей, детский омбудсмен отметила их существенное расширение...
5 марта 2024
Школа авторов VK обучит старшеклассников блогингу
В рамках программы Школа авторов VK стартует набор на бесплатный курс по ведению блога в соцсетях для подростков. Преподавателями выступят эксперты VK и популярные инфлюенсеры, среди которых актёр Сергей Беляев, музыкант Саша Монтаг (FOILAR), блогер и самый молодой сотрудник VK Всеволод Алымов...
5 марта 2024
Не только секс. Нужны ли уроки полового воспитания в российских школах
В российских школах сегодня нет единой программы полового воспитания детей. Каждое учебное заведение может решать, в какой форме проводить подобные уроки — либо же не проводить их вовсе. Одна из частых причин отказа — принятые еще в 2012 году поправки к закону «О защите детей от информации...
4 марта 2024
В Германии сняли детский ролик про мечтающий попасть на Украину Taurus
В Германии детям показали видеоролик о крылатой ракете Taurus, которая «мечтает» попасть на Украину. При этом осуществить желаемое мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять соответствующее решение. Видео опубликовано детской программой logo! государственной...
новость часа
4 марта 2024
В Донецке подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Взрывоопасный предмет сдетонировал в Донецке, в результате получил ранение мальчик-подросток. Об этом сообщает 3 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. В представительстве уточнили...
новость часа
3 марта 2024