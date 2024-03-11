Материалы с тегом «Семья»
Более 100 тыс. призов разыграют среди семей, пришедших на голосование
Россияне смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов, придя на избирательные участки 15–17 марта вместе со своими родными и близкими, сообщили ИА Регнум в пресс-службе большого семейного проекта «Всей семьёй», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям»...
11 марта 2024
В первом полуфинале конкурса «Это у нас семейное» победили 29 семей
Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» завершился 10 марта в Санкт-Петербурге, по его итогам победили 29 семейных команд Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Летом победители этого этапа...
10 марта 2024
Ирландцы проголосовали против поправок в конституцию по вопросу семьи
Жители Ирландии не согласились с предложением внести изменения в положения конституции, касающиеся семьи и роли в ней женщины. Большинство принявших участие в голосовании высказались против. Об этом сообщила газета The Irish Times. Так, 393 тысяч участников голосования высказались за, при этом...
10 марта 2024
В Петербурге стартовал первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
Первый полуфинал Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 8 марта в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 155 команд. Мероприятие продлится до 10 марта. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба...
9 марта 2024
Огонь семейного очага «Сердце России» доставили во все российские регионы
Огонь Всероссийского семейного очага с выставки «Россия» доставили во все регионы страны. Последним субъектом, куда добрался огонь стал Ненецкий автономный округ, сообщила заместитель генерального директора «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина. «Во многих регионах уже стало...
7 марта 2024
Количество многодетных семей в России выросло почти на треть за пять лет
За последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. Об этом 6 марта заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. «Мы увидели за последние пять лет достаточно...
6 марта 2024
«Волонтёры Победы» выступили на Всемирном фестивале молодёжи
Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели экспертную площадку «История мира начинается с истории моей семьи», сообщили в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы». В мероприятии приняли участие житель блокадного Ленинграда...
5 марта 2024
Львова-Белова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи, где выступила с лекцией на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить». Говоря господдержке российских семей, детский омбудсмен отметила их существенное расширение...
5 марта 2024
Полтора года разлуки. 16-летний парень из Херсонской области летит к семье
Вечером из поезда Симферополь — Москва, с интересом оглядываясь по сторонам, выходит 16-летний Даниил Корчагин. Обыкновенный парень с необыкновенной историей. В рюкзаке у Даниила — аккуратно сложенный свитер c легендарным енотом Херсоном. Тем самым, эвакуированным из городского зоопарка вместе с...
5 марта 2024
Шанс для студентов-отцов перейти на бюджет сочли востребованной мерой
Интерес со стороны студентов вузов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института...
4 марта 2024
Карпова: семейная политика находится под постоянным вниманием Путина
Семейная политика в России находится под постоянным вниманием президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 марта заявила политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова, комментируя послание главы государства Федеральному собранию. В своём послании президент отметил, что Россия была...
1 марта 2024
Эксперт отметил особое внимание президента к вопросам поддержки семей
В России начнётся новый этап развития института семьи после запуска национального проекта «Семья». Такое мнение 29 февраля корреспонденту ИА Регнум высказал управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. В своём послании...
29 февраля 2024
Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей
Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе, заявил президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что старт Году семьи был дан на форуме-выставке...
29 февраля 2024
Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства заявил 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию. «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», —...
29 февраля 2024
Путин объявил, что в России запустят новый нацпроект «Семья»
В России запустят новый национальный проект «Семья», заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Целью нацпроекта будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент. «Нужна постоянная работа, направленная на повышение...
29 февраля 2024
Путин призвал наращивать работу по поддержке семьи, материнства и детства
Повышение рождаемости и решение демографических проблем — это самый лучший способ для преодоления дефицита на рынке труда, поэтому государство будет наращивать поддержку семьи, материнства и детства, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на сессии форума «Сильные идеи для нового...
20 февраля 2024
Путин поручил проработать вопрос соцподдержки многодетным отцам
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос оказания социальной поддержки многодетным отцам, сообщили 19 февраля в пресс-службе Кремля. «Рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам», — сообщается в списке поручений президента по итогам...
19 февраля 2024
Путин поручил уделить особое внимание повышению реальных доходов граждан
Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, сообщили в пресс-службе Кремля. Кремль опубликовал 18 февраля перечень поручений, которые президент дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и...
19 февраля 2024
В Башкирии бежавшая от ВСУ 88-летняя пенсионерка вышла замуж
В Башкирии в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось венчание 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летней Зугры Тагировой. Об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказали агентству в доме-интернате, Зугра прежде жила на Украине, откуда была вынуждена бежать из-за атак со стороны...
16 февраля 2024
Депутаты призвали сделать бессрочной программу «Молодая семья»
Депутаты Госдумы попросят президента России Владимира Путина сделать бессрочной программу «Молодая семья». Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 февраля заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила, что одним из важных вопросов является удовлетворение...
16 февраля 2024