Материалы с тегом «Социальные выплаты»
В РФ продлят выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка
В российском бюджете есть средства для дальнейшего продления программы выплат на погашение ипотеки до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. «Сейчас при рождении третьего ребёнка государства погашает за семью часть ипотечного кредита...
29 февраля 2024
Москвичам рассказали, какую поддержку могут получить участники СВО
Москвичам рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщили в публикации на портале правительства города. Портал напомнил, что в госпитале для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице открыли специализированную поликлинику для участников СВО и тех...
23 февраля 2024
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Единовременные выплаты добровольцам не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в...
новость часа
5 февраля 2024
Правительство Москвы выплатит по 6 тыс. рублей ветеранам-севастопольцам
Ветераны-севастопольцы получат единовременные выплаты от правительства Москвы ко Дню Победы. Сообщение об этом опубликовано 2 февраля на портале столичной мэрии. Отмечается, что материальная помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Севастополе, стала многолетней...
2 февраля 2024
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Кандидат в президенты России Владимир Путин пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а дети после 23 лет — нет. «Спасибо, что подсказали: братья и сёстры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет… Если вы...
31 января 2024
«Президент хотел узнать побольше». О чём Путин говорил с многодетными
Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи и в тот же день подписал указ «О мерах поддержки многодетных семей». Как подробно поясняло ИА Регнум, этим документом президент закрепил бессрочный статус для «ячеек общества», где воспитывается трое и более детей. Многодетные получат удостоверения...
24 января 2024
В России продлили меры поддержки медиков, помогающих участникам СВО
Правительство РФ продлило действие мер социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте правительства. «Медицинские работники, оказывающие помощь участникам спецоперации, продолжат получать социальные выплаты...
19 января 2024
В России проиндексируют более 40 видов различных выплат на 7,4%
Минтруд РФ сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов государственных выплат. Повышение затронет более 20 млн получателей выплат. Проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Исходя из документа, с 1 февраля устанавливается коэффициент...
16 января 2024
Нескольким категориям москвичей с 1 января увеличат соцвыплаты
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении социальных выплат некоторым категориям граждан, к котором относятся пожилые люди, многодетные семьи, лица, имеющие инвалидность, а также льготные категории россиян. Об этом сообщили на портале правительства столицы Mos.ru. Ежемесячные и...
25 декабря 2023
Названа категория москвичей, которым проиндексировали соцвыплаты
В 2024 году в Москве увеличат социальные выплаты горожанам старшего возраста, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и льготникам. Об этом стало известно 25 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января повысится городской социальный стандарт, выплата достигнет 24 500 рублей, что...
25 декабря 2023
«Позаботьтесь о маме». Какая помощь положена бойцам СВО и как её получить
В России создана программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации в Донбассе, и их семей. Однако не все знают, какие льготы и выплаты им положены. В беседе с ИА Регнум эксперты перечислили меры поддержки бойцов СВО. Совсем недавно на всю Россию прогремела новость о...
новость часа
20 декабря 2023
Путин призвал обеспечить равные социальные гарантии всем участникам СВО
Все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны. Ещё не все проблемы решены, констатировал глава государства. «Повторю, все защитники России, семьи наших павших героев, наши товарищи...
19 декабря 2023
Семьи погибших в СВО получат выплаты не позднее одного года со дня смерти
Семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня смерти военнослужащего, говорится в поправке, текст которой опубликовали в электронной базе Госдумы Речь идёт о социальных выплатах для приобретения или...
13 декабря 2023
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах
Депутаты Госдумы 5 декабря в первом чтении одобрили законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банках. Установлена сумма — в пределах 50 тыс. рублей. Инициаторы создали проект для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый...
6 декабря 2023
Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов, следует из документа, опубликованного 1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в...
2 декабря 2023
Правительство выделило средства для выплат единого пособия на детей
Правительство России выделило около 90 млрд рублей на выплату единого пособия на детей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Более 89,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства России на выплату ежемесячного пособия в связи с...
24 ноября 2023
Решить уравнение в правах. Каких льгот не хватает добровольцам СВО
Парламентская рабочая группа по вопросам СВО, которая работает с декабря прошлого года, в очередном докладе Владимиру Путину предложила распространить на добровольцев ряд льгот, которые сейчас полагаются только военнослужащим-контрактникам. Об этом 23 ноября сообщил в своём Telegram-канале глава...
23 ноября 2023
Глава Соцфонда РФ сообщил об увеличении декретных выплат в 2024 году на 54%
В 2024 году пособие по материнству будет на 54% больше по сравнению с текущим годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе Социального фонда России. Как говорится в публикации, во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей председатель Соцфонда Сергей Чирков сообщил о том, что...
14 октября 2023
Граждан РФ призвали самих позаботиться об оформлении статуса пенсионера
Если гражданин России сам не напишет заявление о назначении ему пенсии, то за него никто этого делать не станет, а значит, и пенсию человек не получит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 октября заявила специалист Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Ранее декан факультета права ВШЭ Вадим...
2 октября 2023
Путин поручил сохранить право на детское пособие при выходе из декрета
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребёнком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Правительству России совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ...
новость часа
17 августа 2023