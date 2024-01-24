Москва, 24 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для многодетных семей. Документ 24 января зарегистрировали в электронной базе законодательного органа.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Авторами проекта закона в том числе являются лидер партии Геннадий Зюганов и депутат Николай Харитонов.

«Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2,3 млн многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, льгота не должна распространяться на семьи, которые состоят на учёте у опеки, в правоохранительных органах, психоневрологических и наркологических диспансерах и не лишены родительских прав.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи в стране на торжественном мероприятии в рамках всероссийского семейного форума «Родные — Любимые». Он назвал Россию огромной семьёй с общими ценностями, которые делают её сильной и помогают преодолевать всевозможные трудности.

Во время встречи российский лидер назвал многодетную семью опорой страны так как в таких семьях воспитывают уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие, те качества, на которых держится государство. Он добавил, что в России все национальные программы так или иначе связаны с поддержкой семьи.

Путин 23 января также подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи. В нём предусмотрели меры социальной поддержки тех, кто воспитывает трёх и более детей.