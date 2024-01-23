Москва, 23 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают её сильной и помогают преодолевать любые трудности, заявил президент Владимир Путин 23 января на открытии Года семьи на выставке «Россия» на ВДНХ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи, нормальные ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями, предают забвению традиционные семейный ценности, а мы напротив будем их сберегать, укреплять, передавать будущим поколениям», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что таким является безусловный выбор России. Он также назвал семейные ценности опорой многополярного мира, процессы формирования которого только нарастают.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

На встрече российский лидер назвал многодетную семью опорой государства. Путин заявил, что такие семьи держатся на уважении к старшим, любви, заботе о младших, трудолюбии, то есть на качествах, на которых держится также страна. Президент пообещал, что многодетные семьи получат одинаковые льготы во всех регионах. Он объяснил, что его указ о закреплении статуса многодетной семьи, подписанный 22 января, направлен на то, чтобы сформировать единый подход.