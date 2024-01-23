Москва, 23 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Многодетным семьям в России гарантировали целый ряд мер социальной поддержки со стороны государства. Они прописаны в указе президента России Владимира Путина.

РИА Новости/Владимир Песня

Документом глава государства закрепил статус многодетной для семей, в которых воспитываются трое и более детей. Этот статус бессрочный. Льготы предоставят до достижения старшим ребёнком 18 лет или до его 23-летия, если он учится на очном отделении в образовательном учреждении.

Что положено многодетным семьям?

― На федеральном уровне

Среди мер поддержки для многодетных по новому указу:

пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;

поддержка в сфере трудовых отношений;

досрочные пенсии по старости для многодетных матерей;

профобучение и дополнительное профобразование родителей;

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на всей территории страны.

Кроме того, многодетным выдадут удостоверения единого образца. Сведения о таких семьях и предоставленных им мерах поддержки внесут в единый банк данных, а правительство будет вести мониторинг социально-экономического положения многодетных и помощи им со стороны регионов.

― На региональном уровне

Главы регионов должны обеспечить учёт многодетных семей и предоставленных им мер поддержки, среди которых предоставление многодетным в приоритетном порядке помощи по соцконтрактам, стимулирование занятости в сфере предпринимательства, поддержка общественных и иных организаций, деятельность которых направлена на укрепление института семьи, защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей и содействие внедрению предпринимателями специальных программ поддержки и скидочных карт для многодетных.

Регионам также рекомендовано установить и местные меры поддержки для многодетных семей. Среди них обеспечение лекарствами по рецептам детей в возрасте до шести лет, проезд школьников в пассажирском транспорте и питание в школе, а также обеспечение их одеждой для учебы и спортивной формой. Все это должно быть бесплатным.

Детей из многодетных семей должны брать в сад в первую очередь. Семьям предоставят льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (не менее 30% от суммы). Им будут помогать в улучшении жилищных условий, предоставлять обеспеченную инфраструктурой землю.

Региональные власти также вправе расширять категорию многодетной семьи и устанавливать иные меры соцподдержки. При этом в документе подчёркнуто, что предоставление мер поддержки по новому указу не должно привести к уменьшению объёма и снижению уровня поддержки, которую семьи уже получают за счёт средств региональных бюджетов.

Семьи — опора России

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января назвал многодетные семьи опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие и всё, что связано с семьёй. По его словам, это именно те традиционные ценности, которые поддерживает государство.

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Говоря о подписанном указе о статусе многодетных семей, Путин указал, что теперь семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на одинаковые льготы во всех регионах. Он пояснил, что льготы для многодетных, в том числе при посещении учреждений культуры, например музеев, зоопарков, должны единообразно действовать на всей территории страны.

Также российский лидер заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в России под 6%. Путин согласился и с предложением продлить выплату субсидий в размере 450 тыс. многодетным семьям.

22 ноября 2023 года президент подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Это решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране. 23 января в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин примет участие в церемонии запуска Года семьи в России.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть не локальным, а всероссийским.

21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. Российский лидер отметил, что об этом просят люди, и это просьба справедливая.