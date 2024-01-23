Москва, 23 января, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласен с предложением продлить выплату субсидий в размере 450 тыс. многодетным семьям. Об этом он заявил на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Она в июле этого года, по-моему, заканчивается. <…> Меру эту продлим», — пообещал Путин.

Он назвал эту меру поддержки эффективной, так как деньги получают конкретные семьи.

Субсидию на погашение ипотеки ввели для многодетных семей, у которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Выплатой можно воспользоваться только один раз.

Глава государства также заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в России под 6%. По поводу льготной ипотеки на вторичном рынке жилья он предложил подумать, чтобы избежать злоупотреблений.

Путин в ходе встречи назвал многодетную семью опорой страны. В таких семьях воспитывают качества, на которых держатся не только семьи, но и страна, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ноябре 2023 года подписал указ, в котором объявил 2024 год Годом семьи. В документе говорится, что решение принято для популяризации политики государства по защите семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.