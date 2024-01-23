Москва, 23 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Многодетные семьи являются опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна. Об этом 23 января заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в многодетных семьях воспитывают основные качества человека, на которых держатся и семья, и страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие и всё, что связано с семьёй.

«Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», — пояснил Путин.

Вся внутренняя и экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и вокруг неё «так или иначе крутятся» все национальные программы, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в России. Теперь такой семьёй считается семья с тремя и более детьми. До этого в России такого статуса не было.

Глава государства 10 января заявил, что он рад тому, что в стране становится модным быть многодетным. Он уточнил, что государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.

В июле 2023 года президент заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье, и нет ничего лучшего, чем семья, где растёт много детей. В начале июня 2023 года Путин назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми.