Много вопросов вызвала получившая трагическую развязку экскурсия в коллектор реки Неглинки в Москве. Утром 21 августа стала поступать информация о найденных в Москве-реке трупах несчастных, которые оказались на подземных объектах столицы днём 20 августа, в разгар непогоды. Во время сильного ливня в этот день на Москву выпало рекордное количество осадков — 47 мм (60% от месячной нормы). Уточнялось, что на экскурсию по подземным коллекторам отправилась группа численностью до восьми человек.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда уже было известно о гибели трёх из них, включая 15-летнюю девочку, СК возбудил уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросили организатора мероприятия Никиту Дубаса. У него дома были проведены обыски. В дальнейшем ему было предъявлено обвинение. Также была установлена личность диггера, который проводил экскурсию. Гендиректора компании «Спутник», организовавшей экскурсии по коллектору, Александра Кима, задержали при попытке сбежать из России. Ещё один причастный к организации трагической экскурсии, руководитель фирмы «Авангард» Александр Лазовский, успел улететь в ОАЭ. Его объявили в розыск.

Вечером 21 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поиск пропавших «во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе» продолжается, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Поисковая операция была завершена 22 августа, и по ее результатам власти подвели итог: восемь погибших.

За прогулку — до десяти лет «отсидки»

Организаторы несут всю полноту ответственности, пояснила ИА Регнум Анна Игрунёва. И вопреки расхожим представлениям за опасный «самоорганизованный спуск» грозит не «административка», а уголовная статья.

Если быть точным, ч. 3 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни», по которой может полагаться срок до десяти лет, рассказала Игрунёва.

«Любые экскурсии по водосточным коллекторам являются нелегальными. Они незаконны, даже если экскурсантам предлагают подписать какие-то бумаги о том, что экскурсоводы или организация, которая проводит экскурсии, не несёт ответственности за возможные происшествия»,

— разъясняет юрист. Собеседница ИА Регнум уточняет: раз такие экскурсии незаконны, то и организуются они без юридически значимых соглашений. А значит, и без каких-либо гарантий.

Коллекторы помимо всего прочего — стратегические городские объекты, и доступ к ним есть (и должен быть) далеко не у всех, указывает юрист. «Так что много вопросов возникает также к тем, кто позволил, чтобы эти экскурсанты попали под землю. Любые коллекторы — это технические зоны города», подчеркивает Игрунёва.

В российском законодательстве, добавим, есть две сугубо «диггерские» статьи. Одна уголовная — 215.4 УК «Незаконное проникновение на охраняемый объект» с максимальным наказанием до четырёх лет. Другая административная — самовольное проникновение на подземный объект. Здесь нарушителю может грозить штраф в диапазоне от 75 тысяч до 200 тысяч рублей.

Диггерский тур по Неглинке помимо очевидной незаконности был ещё и халатно организован. Людмила Филиппова, мама 31-летнего гида по подземным коллекторам Москвы Константина Филиппова, рассказала ИА Регнум: за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня.

Гидрометцентр действительно прогнозировал дожди — они и прошли над столицей, что по идее не могли не учитывать организаторы спуска под землю (ведь при ливне коллекторы очень быстро заполняются водой). Появление «коллекторной волны», которая может сбить человека, было вполне предсказуемым. Но, со слов Людмилы Филипповой, куратор-гид Никита Дубас настоял, чтобы клиентов отвели под землю.

Старый бизнес

Если бы организаторы экскурсии не пожертвовали элементарными требованиями безопасности в пользу быстрой выгоды (например, перенесли бы подземный поход на другой день), то незаконное предприятие прошло бы без проблем, как и множество «походов по таинственным городским подземельям» до того.

«Все эти экскурсоводы находились в «серой» зоне коллектора Неглинки нелегально, за это есть административная ответственность. Владелец (Мосводосток), конечно, никому никаких разрешений не выдавал. Но на практике за этим просто никто не следил. То есть Мосводосток не может поставить у каждого люка часового с ружьём, полиция не в состоянии поставить полицейского около каждого люка», — пояснил ИА Регнум диггер и специалист по истории подземной Москвы Максим Шуйский.

«Поэтому физически сделать так, чтобы эти экскурсии не проводились, было достаточно сложно. Мосводосток, разумеется, про диггеров прекрасно знал», — добавил собеседник.

Диггерство в российских мегаполисах как более-менее организованное явление существует с 1990-х годов. Во всяком случае декабрем 1999 года датируется первый инцидент с летальным исходом — тогда во время съемки сюжета для телекомпании ВИД в магистральном канализационном коллекторе на улице Миклухо-Маклая погиб телеоператор Максим Очеретин. До трагедии на Неглинке самым громким инцидентом стало происшествие в Петербурге летом 2019-го — тогда в коллекторе на набережной реки Карповки погибли местный диггер Алексей Кулаков по прозвищу MegaVolt и видеоблогер Павел Шпунтенков. Предполагалось, что молодые люди задохнулись от скопившихся в коллекторе газов.

Но эти происшествия были единичными на общем фоне пусть и «серого», но довольно хорошо организованного и относительно старого бизнеса. К примеру, московская команда диггера Даниила Давыдова водит экскурсии, в том числе по системе коллекторов Неглинки, с 2006 года.

Кадр из видео с канала: Диггер Даниил Давыдов Даниил Давыдов

«Аудитория очень разная — от мала до велика. И родители с детьми-подростками приходят, и пожилые люди», — рассказал РИА Новости представитель другой команды, «Группы свободных сталкеров», по прозвищу Товарищ Хэлл. По его словам, к спуску под землю допускаются даже дети от 12–13 лет, но обязательно в сопровождении взрослого. Вообще, подчеркнул диггер, нормальные организаторы всегда водят группы только по проверенным маршрутам, справляются о погодных условиях и берут максимум шесть человек (а не восемь, как в случае с той группой, которую собрали Ким, Лазовский и Дубас).

«Как в Праге»

Представители сообщества ссылаются на зарубежный опыт введения экстремального подземного «краеведения» в законные рамки. «В Праге, например, есть практика легальных экскурсий по подземным коммуникациям — они согласуются с организацией, у которой в обслуживании находятся эти коллекторы», — отмечает Максим Шуйский.

Но, уточнил собеседник, это разрешено только в отношении кабельных коллекторов глубокого залегания. «А кабельный коллектор и коллектор подземной реки с точки зрения безопасности — это разные вещи», — добавил Шуйский.

«Чтобы проводить экскурсии официально, нужно учитывать огромное количество самых разных нормативов, связанных с безопасностью, экономическими вопросами и так далее, — отмечает собеседник. — То есть это невероятно сложно. Потребуется согласование с очень многими ведомствами».

Существуют коллекторы, ранее выведенные из эксплуатации, которые больше не используются, отмечает адвокат Игрунёва. Теоретически их можно превратить в своего рода подземные музеи, которые можно было бы посещать официально и безопасно.

«Но создание музейных комплексов в таких уже выведенных из эксплуатации коллекторах тоже должно быть урегулировано на законодательном уровне, — рассуждает Игрунёва. — Решения должны приниматься органами власти субъекта, в данном случае Москвы и Московской области».

При организации любых экскурсий необходимо учитывать требования безопасности, соглашается Шуйский. Тем более подземных экскурсий. «Даже в тех городах мира, в которых проводят, например, экскурсии по метрострою, вас никто не пустит в туннель с действующим проходческим щитом, — рассказывает он. — Это опасная техника, и присутствовать там могут только авторизованные лица, которые знают, как это всё работает».

В любом случае легальные экскурсии возможны только в туннелях с самыми простыми участками, где возможность происшествия с людьми минимальная. «А подземные коллекторы отнюдь не относятся к таким участкам, — констатирует эксперт. — Это места достаточно опасные, и уже в силу этого факта никто не будет организовывать никаких легальных экскурсий туда».

Диггеров затыкают пробками

Диггер Шуйский прогнозирует, что в России такая практика не будет легализована. «А теперь, после такой трагедии, разумеется, начнётся масштабное закручивание гаек», — добавил собеседник.

При этом эксперт отмечает: даже повесив по видеокамере на каждый ближайший к люку водостока столб, нельзя автоматически гарантировать решение проблемы.

«Есть московская система видеонаблюдения, — соглашается собеседник ИА Регнум. — Но вы поймите, тогда надо, чтобы 24 часа кто-то сидел и глядел в эту камеру, правильно? То есть на практике это всё непросто. В своё время Мосводосток пытался делать люки с запорными устройствами, чтобы кто попало не мог их открыть. Но эти запорные устройства по сложности были примерно как обычная щеколда, и кто хотел, открывал их. В итоге просто перестали класть такие люки, которые к тому же стоили дороже».

Был и другой опыт решения подобной проблемы, уточняет эксперт. «У другой организации, у которой тоже есть обширная коллекторная система — МГТС, на протяжении длительного времени воровали из коллекторов кабели, — припоминает Шуйский. — Это делали не диггеры, это уже был чистый криминал».

В МГТС от этого устали, придумали остроумный способ. «В свои колодцы стали вставлять бетонные затычки — здоровенные, напоминающие пробки от винных бутылок. Опустить такую в колодец или поднять её можно только при помощи специального мобильного крана, — рассказал диггер. — Рабочие МГТС объезжают на машинах эти коллекторы, обслуживают. Эти затычки ни обычный человек, ни группа людей уже не сдвинут, в колодец не пролезут. Одна такая затычка — это сотни килограммов. Кроме того, у неё достаточно хитроумное устройство для поднятия, её даже подцепить ничем нельзя. То есть это могут сделать только компетентные лица при помощи соответствующего оборудования».

Не исключено, что теперь будут задействованы какие-либо иные решения, допускает диггер Шуйский. Но реакция на произошедшую трагедию, безусловно, будет, уверен Шуйский. «И она будет жёсткой», — убеждён собеседник ИА Регнум.