Москва, 22 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии диггеров 20 августа Никите Дубасу, в ходе которой погибли люди.

«В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении», — сообщается в Telegram-канале СК.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее дома у Дубаса провели обыски. Во время трагической экскурсии сам он находился в Белоруссии, но вернулся в Россию, подозревая, что его коллега Константин Филиппов перестал выходить на связь не просто так. Дубас начал сотрудничество со следствием.

Смертельная экскурсия произошла 20 августа. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Позднее «112» сообщил, что в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, когда начался сильный ливень, фактически у них не осталось шансов спастись. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Позднее тело 15-летней девочки с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной. Позднее, по данным «112», СК допросил организатора смертельной экскурсии Дубаса, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.

Впоследствии задержали главу фирмы—организатора смертельной экскурсии Александра Кима. Следователи установили, что организаторы сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит тюремное заключение до десяти лет.