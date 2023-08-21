Москва, 21 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело по факту смертельной экскурсии диггеров в Москве, в результате которой погибли три человека, включая 15-летнюю девочку. 21 августа в ведомстве допрашивают организовавшего её мужчину.

Соцсети Диггер Никита Дубас

«Следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам. Тогда Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, которые могут быть родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. По утверждению канала, они вместе с дядей бродили по коллекторам, когда начался сильный дождь, что не оставило им шанса на спасение. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек. Третьей погибшей оказалась 15-летняя девочка, предположительно, дочь Маркушина. Её тело с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной.