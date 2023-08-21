Москва, 21 августа, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Дома у организатора экскурсии по подземным коллекторам Никиты Дубаса начались обыски. Как стало известно 21 августа, во время трагедии сам он находился в Белоруссии.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Его коллега Константин Филиппов вчера днём перестал выходить на связь. Тогда Дубас решил экстренно ехать в Москву, подозревая, что произошло что-то серьёзное. Сейчас он сотрудничает со следствием», — сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что в ближайшее время Дубасу предъявят обвинение.

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Трагическая экскурсия московских диггеров произошла 20 августа. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Позднее «112» сообщил, что в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, когда начался сильный ливень, фактически у них не осталось шансов спастись. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Позднее тело 15-летней девочки с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной. Позднее, по данным «112», СК допросил организатора смертельной экскурсии Никиту Дубаса, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.

Позднее тела участников экскурсии нашли у причала парка «Зарядье». Ими оказалась пара из Санкт-Петербурга, проживавшая в Подмосковье. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела ещё трёх участников экскурсии диггеров.