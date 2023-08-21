Москва, 21 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Личность диггера, который накануне проводил экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, установили. Об этом 21 августа рассказал источник ИА Регнум.

Валерий Мельников/РИА Новости

По словам последнего, им оказался 31-летний Константин Филиппов, который после прогулки по московским подземным коллекторам перестал выходить на связь.

Источник указал, что Филиппов работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки, которые, как предполагается, пропали во время экскурсии по подземным коллекторам. В экстренных службах рассказали, что группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам и была там во время сильного ливня.

Позднее из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера — 15-летней девушки. Её нашли возле Устьинского моста в районе Москворецкой набережной.

За сутки 20 августа в Москве выпало 47 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы. Выпавшие в столице дожди обновили суточный рекорд по количеству осадков.