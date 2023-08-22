Москва, 22 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Участники поисковых работ 22 августа в Москве обнаружили тела ещё двоих участников экскурсии диггеров по подземной реке Неглинке, поисковая операция завершена. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена», — сообщили журналистам.

В столичном управлении СК сообщили, что следователи приступили к процедуре опознания.

Экскурсия диггеров, закончившаяся гибелью участников, состоялась 20 августа. Они спустились под землю в сопровождении гида. В тот день в Москве прошёл сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды в коллекторах.

На следующий день стало известно о пропаже участников экскурсии. В течение дня 21 августа обнаружили 15-летнюю девушку, 17-летнего парня и двух супругов. Остальных нашли на следующий день.

Возбуждено уголовное дело. В СК заявили, что экскурсия была нелегальной. Следователи установили, что к организации экскурсии причастны три человека, организаторы экскурсии сообщили её участникам ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным.

При этом организатор экскурсии Никита Дубас не признал вину. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.