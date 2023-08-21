Москва, 21 августа, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Предположительно, они пропали во время экскурсии по подземным коллекторам. Об этом 21 августа сообщили в экстренных службах.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как уточнил представитель служб в беседе с ТАСС, 20 августа группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня.

«На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», ― сказал собеседник агентства.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что из Москвы-реки в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков, которые гуляли по подземным объектам столицы во время ливня. Погибшим 15 и 17 лет. Предположительно, они являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Как утверждает канал, подростки вместе с дядей бродили по московским коллекторам, когда начался сильный дождь. Вода слишком резко поднялась, спастись у несовершеннолетних шансов не было. Связи с самим сотрудником «Ланита» до сих пор нет.

Как заявил представитель экстренных служб, информация о том, что среди пропавших в коллекторе могут быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник, проверяется.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Москве выпало рекордное количество осадков ― 47 мм, это 60% от месячной нормы. Мощный ливень пробил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. В Москве подтопило несколько дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюль станции метро «Марьина Роща» и проезжую часть Дмитровского шоссе.

По данным Telegram-канала «112», всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек. Поэтому количество погибших может возрасти.