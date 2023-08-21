Москва, 21 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается. Об этом 21 августа в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам. Позже стало известно, что в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Позднее стало известно об обнаружении третьей погибшей. Ей оказалась 15-летняя девочка. Её тело с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной.

Людмила Филиппова, мама 31-летнего гида по подземным коллекторам Москвы Константина Филиппова, рассказала ИА Регнум, что за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня. Константин высказал матери свои опасения по поводу предстоящего спуска в московские коллекторы. По словам женщины, не всё зависело от Константина, потому что у него был руководитель — гид Никита Дубас, с которым они несколько лет работают вместе.