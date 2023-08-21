Москва, 21 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Людмила Филиппова, мама 31-летнего гида по подземным коллекторам Москвы Константина Филиппова, рассказала ИА Регнум, что за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня. Людмила также рассказала, что за день до трагедии Костя водил еще двух диггеров по тому же маршруту.

ИА Регнум Гид Константин Филиппов

По словам женщины, она созванивалась с сыном около 12:00 в воскресенье 20 августа. Настроение у Константина было встревоженное. Помимо дежурных ответов на вопросы «как дела?» Константин высказал матери свои опасения по поводу предстоящего спуска в московские коллекторы. По словам Людмилы, не все зависело от Константина, потому что у него был куратор гид Никита Дубас, с которым они несколько лет работают вместе.

«Мы поговорили с ним около 12 часов дня. Был обычный разговор. Как дела? Он сказал, что у него все нормально. Но он был обеспокоен тем, что мог быть дождь. Он мне так и сказал: «Боюсь, главное, чтобы дождя не было». После этого я не могла уже до него дозвонится. Над Костей был главный Никита Дубас. Они частенько вдвоем водили экскурсии. Я ему тоже пыталась дозвониться, но там тоже телефон не отвечает. У Кости еще 19 числа была экскурсия, он водил двух человек по тому же маршруту», — заявила Людмила Филиппова журналистам.

Филиппову вызвали на допрос в СК.

Спасатели рассказали ИА Регнум подробности того, как нашли пропавших диггеров. По словам сотрудников, 17-летнего Глеба прижало к решетке коллектора, а одну из девушек выбросило наружу.

«Одну из девушек выбросило наружу. Там был воздушный пузырь, видимо под воздействием этого, ее как-то под решеткой выбросило. Что касается других возможных погибших, если другие тела вынесло в реку, то где-то ниже по течению от Зарядья они могут всплыть через день или два», — рассказали в поисково-спасательной службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам.

Тогда же Telegram-канал «112» сообщил, что в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, которые могут быть родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. По утверждению канала, вместе с ним они бродили по коллекторам, когда начался сильный дождь, что не оставило им шанса на спасение. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Позднее стало известно об обнаружении третьей погибшей. Ей оказалась 15-летняя девочка, предположительно, дочь Маркушина. Её тело с рваной раной головы нашли недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной.