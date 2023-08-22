Москва, 22 августа, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Третий фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск, сообщили в Следственном комитете.

«В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, который находится в розыске», — говорится в сообщении.

В СК также сообщили, что 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректора компании «Спутник», которая организовала экскурсию диггеров по коллектору реки Неглинки в Москве, Александра Кима задержали при попытке сбежать из России.

Следователи также предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии диггеров Никите Дубасу, в ходе которой погибли люди. Во время трагической экскурсии сам он находился в Белоруссии, но вернулся в Россию.

Закончившаяся трагедий экскурсия диггеров произошла 20 августа. В экстренных службах сообщили об обнаружении в Москве-реке тел 40-летнего мужчины и девочки. Позднее появились сообщения о пяти найденных телах погибших во время экскурсии диггеров.

В Следственном комитете заявили, что к организации нелегальной экскурсии по подземной реке Неглинке причастны три человека. По данным следствия, организаторы сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия.