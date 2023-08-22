Москва, 22 августа, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Генерального директора компании «Спутник», организовавшей экскурсии диггеров по коллектору реки Неглинки в Москве, Александра Кима задержали при попытке сбежать из страны. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео Генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким

«Мужчина не успел скрыться за границей. Сейчас Александра Кима везут в Москву на допрос», — говорится в публикации.

Ранее Кима объявили в розыск. Кроме него разыскивают ещё одного фигуранта дела.

По данным следствия, гид-диггер в составе группы из восьми человек 20 августа провёл нелегальную экскурсию по подземным коллекторам Москвы. В результате погибли четыре человека, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

В ходе предварительного расследования установлено, что организаторы сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия. Следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит тюремное заключение до десяти лет.

Трагическая экскурсия московских диггеров произошла 20 августа. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Позднее «112» сообщил, что в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, когда начался сильный ливень, фактически у них не осталось шансов спастись.

Позднее тела ещё двоих участников экскурсии нашли у причала парка «Зарядье». Ими оказалась пара из Санкт-Петербурга, проживавшая в Подмосковье. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела ещё трёх участников экскурсии диггеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что поиск пропавших во время самоорганизованной экскурсии в водосточном коллекторе в Москве продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дома у организатора экскурсии по подземным коллекторам Никиты Дубаса начались обыски. В момент трагедии он находился в Белоруссии, но узнав о происшествии, экстренно выехал в Москву и сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.

Мать гида Людмила Филиппова рассказала ИА Регнум, что за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня. Константин высказал матери свои опасения по поводу предстоящего спуска в московские коллекторы. Женщина пояснила, что не всё зависело от Константина, так как у него был руководитель — гид Никита Дубас, с которым они несколько лет работают вместе.