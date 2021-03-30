Во время подавления массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов 2020 года сотрудники МВД и других силовых структур Белоруссии получили команду «хватать» и «гасить» всех. При этом руководители силовых структур не считали сограждан за людей. Об этом говорится в опубликованной 30 марта на YouTube-канале белорусской оппозиционной инициативой BYPOL аудиозаписи совещания с участием начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома полковника милиции Александра Сазонова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ноша

Публикация новой аудиозаписи интересна не только подробностями и видением современного белорусского политического конфликта глазами силовиков. Она также позволяет уточнить диагноз политической системы и понять, возможно ли излечение недуга. Пока что всё указывает на тонны пудры, которой присыпают гангрену.

По версии Сазонова, первыми на милицию в августе 2020 года начали нападать участники протестных манифестаций. Они вышли на улицы, возмущаясь фальсификацией президентских выборов 2020 года. И тогда, по словам Сазонова, отдали команду «хватать всех!».

Отметим, речь Сазонова содержала обильную матерную брань, поэтому цитаты публикуются с редакторской правкой.

«А «хватать всех» — я вам расскажу как — это как на войне. На войне тоже не разберёшь, кто свой, кто чужой. Вот наступает армия, погибало сколько мирных жителей — и с нашей стороны, и с немецкой стороны гасили всех! То же самое здесь», — пояснил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома.

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Затем он рассказал свою версию ликвидации баррикад около известного минского универсама «Рига» в августе 2020 года: «Я вам расскажу про «Ригу». На «Риге», когда они собрались там — их начали всех гасить. После этого разбежались по дворам. Начинают прочесывать местность — хватают по два, по три. Попали и невинные. Вышел из магазина — схватили. Наши говорят, поехали на Окрестина, рассказывали: лежит дед какой-то. И у деда сумка, а в сумке что-то шевелится. Спрашивают: «Дед, что ты тут сидишь?» — «Да, — говорит. — С рыбалки ехал». — «А что у тебя там шевелится?» — «Лещи, ещё живые», — говорит, ещё не сдохли. То есть — ну, попадает до такого даже маразма. Может быть, система была неправильно по вот этому отсеиванию, образно говоря — вот отсеять, кто там был, кто не был».

«Я задаю вопрос розыску: «Сколько вы человек вот в этой массе изобличили как организаторов, кураторы там и тому подобное?» Ну я так спрашивал, когда был первый «хапун» (массовое задержание всех — прим. авт.). Он говорит: «А как их изобличить? Они все говорят: «Мы стояли». То есть бойцы работали, всех гребли в автозак, 30 человек», — поведал Сазонов.

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Homoatrox Сотрудники МВД в оцеплении во время массовых протестов в Минске

Затем выступил сотрудник с голосом сильно моложе, обозначенный в титрах аудиозаписи как «Сотрудник 1». Он заявил о своей политической лояльности и начал рассказывать о том, как люди вынужденно стали строить баррикады, на что Сазонов резко отреагировал и, перебив коллегу, сказал: «Стоп, давай я тебя сразу перебью! Люди не стали строить баррикады! Стали строить баррикады те лица, которые были проплачены и специально это делали!».

«Белорус, вот смотрите, по этим всем акциям — они идут радостные, как на 1 Мая. С флажочками, с шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что? Вот эти, как типа говорит, там наркоманы, там и вот это отброски наши? Нет! Это те люди, которые — я знаю просто таких людей, простых даже из своего дома милиционера — которые вышли против насилия, вот и всё», — рассказал Сазонов.

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По его версии, с такими простыми людьми, которых захватывали во время «хапунов», не следует сравнивать других: «Cидят два таких бычка, к ним подбегают, говорят: слушай, вон, давай быстрее, че сидим? Подскочили и пошли там перед омоновцами танцевать. Это непростые люди! То есть вот это надо понимать. И баррикады состроили непростые люди! Я про это имею сказать».

Тем не менее молодой сотрудник МВД не согласился с полковником милиции, увязав эскалацию массовых протестов с массовыми избиениями людей и тем, что «закрыли Тихановского» — популярного блогера Сергея Тихановского, которому не позволили подать документы на участие в президентской кампании, а затем арестовали в статусе главы избирательного штаба своей жены Светланы Тихановской. Сазонов был вынужден согласиться, что «под раздачу попали» невинные люди, и «бойня» была потому, что «других способов задержания просто нет».

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ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших участниках протестных выступлений в Белоруссии около Красного Костёла (Симеона и Елены) в центре Минска на пл. Независимости

Скандальная аудиозапись содержит ещё несколько интересных фрагментов. Выяснилось, что Сазонов не знает, что его подчинённые не всегда берут на задержания ОМОН, о качествах которого начальник очень высокого мнения. Подчинённые ему возражают: ОМОНовцы работают «никак», и вообще: «Мы всю жизнь брали «Алмаз» — вот они умеют работать. А ОМОН — только подойти, (ударить) в спину с ноги и поржать — всё!».

Сазонов сообщил, что в Белоруссии введён «усиленный режим высокой опасности массовых беспорядков». Вероятно, это неизвестный гражданским лицам синоним режима чрезвычайного положения. Лукашенко его официально не объявлял, однако использовал почти все меры режима ЧП.

Минобороны Белоруссии также участвовало в подавлении оппозиционных манифестаций. Сазонов рассказал, что участвовали в этом десантники из Сил специальных операций.

Сазонов подтвердил также участие в подавлении протестных выступлений групп известных по украинскому майдану отрядов титушек. По словам полковника, в Белоруссии их сформировали и применяли с 12 августа. «Эти сотрудники, профессионалы, бойцы», как выразился Сазонов, участвовали в сопротивлении на баррикадах как внедрённые провокаторы, благодаря которым силовики получали ориентировки на задержание реальных участников сопротивления.

В конце аудиозаписи содержится замечательная фраза участника дискуссии, который уверенно сказал Сазонову: «Товарищ полковник, секунду! Их больше. Их больше! Они — государство! Их больше!».

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Ранее инициатива BYPOL публиковала подобные документы с участием высокопоставленных сотрудников МВД и КГБ Белоруссии. Независимые экспертизы указывали на подлинность аудиозаписей при том, что белорусские правоохранители без всяких экспертиз называли такие публикации «фейками».

В частности, была доказана подлинность аудиозаписи, на которой начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков (ныне замминистра МВД — командующий Внутренними войсками) наставлял коллег, как правильно применять оружие: «В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтоб понял, что он сотворил и что наделал, когда придёт в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком виде. Либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернётся в то состояние, в котором он находился. Ну откачают, так откачают. Не будет у него половины мозга, ну туда ему и дорога».

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ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших участниках протестных выступлений в Минске в районе улиц Притыцкого-Бельского

Международный резонанс вызвала публикация BYPOL аудиозаписи совещания с участием председателя КГБ Вадима Зайцева — тогда обсуждалось убийство журналиста Павла Шеремета и других врагов Лукашенко. В их число попали также бывшие чины силовых структур и российские политологи. Всё это можно было бы отнести на дела минувших дней и преданье старины глубокой, если бы недавно тему не актуализировали нынешний председатель КГБ Иван Тертель, нынешний генпрокурор Андрей Швед, бессменный глава МИД Владимир Макей и собственно сам Лукашенко.

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Нынешняя скандальная публикация органично дополняет уже весьма пухлое досье, которое позволяет сделать ряд весьма неприятных для Александра Лукашенко выводов. Например, о провале политики «белорусизации», в ходе которой он де-факто взрастил себе внутренних врагов. Очевиден также провал политики внешнеполитической «многовекторности», при реализации которой он и Россию разочаровал, и с Западом не задружился.

Не менее очевидна и деградация государственных институтов, прежде всего — правоохранительной системы. Фактически руководство белорусских силовых структур, дававшее присягу на верность народу (причём ещё во времена СССР), отождествляет её с верностью правящей семье.

Однако ещё более шокирующей выглядит деформация сознания тех, кто призван охранять закон и государство. Руководство этих структур фактически отождествляет государство с Лукашенко, позиционируя сотрудников силовых структур как опричников.

Судя по публикации 30 марта 2021 года, Александр Сазонов относится к согражданам с иными политическими взглядами и убеждениями так же, как японские оккупанты относились к населению оккупированного ими Китая. Например, военнослужащим печально известного формирования «Отряд 731» японской Императорской армии было запрещено называть пленников людьми — их было приказано называть «брёвнами».

В аудиозаписи Сазонов перебивает подчинённого, когда тот называет участников протестных выступлений в Белоруссии людьми. Этот момент очень важен, потому что свидетельствует о дегуманизации сознания белорусских милиционеров, номинальных защитников прав и интересов граждан — всех граждан, в том числе тех, кого Лукашенко и его морально деградировавшие подхалимы обзывают «протестунами» и даже насекомыми.

Официальный орган администрации президента Белоруссии — газета «СБ. Беларусь сегодня» (переименованная «Советская Белоруссия») вовсю использует не только пропагандистские приёмы, но и терминологию нацистов — к примеру, журналист российского Первого канала был ничтоже сумняшеся охарактеризован местечковыми наследниками «Фёлькишер беобахтер» как «недочеловек». Сотрудники редакции публично сравнивают со вшами оппозиционеров, призывая к расправам над ними.

Например, сотрудник этого официального органа Андрей Муковозчик в публикации от 26 марта под заголовком «Протестунство» похоже на педикулез. А как его лечить — известно. Воши и гниды» так подвёл итог своих рассуждений: «Активных вшей, безусловно, вымывать и давить, это само собой. Но и гнид не оставлять без внимания. Иначе — никак, по-другому педикулез не лечится».

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ИА REGNUM Одна из листовок на стене памяти убитого манифестанта Александра Тарайковского во дворе одного из домов в районе улицы Притыцкого в Минске

По всей видимости, в прокуратурах и судах иностранной юрисдикции, в которые уже поданы материалы о пытках и других преступлениях, совершённых белорусскими силовиками в отношении белорусских диссидентов при подавлении так называемых массовых беспорядков летом-осенью 2020 года, имена белорусских силовиков будут выглядеть не лучше, чем ранее переступивших через себя (в терминологии Николая Карпенкова) Сиро Исии и Масадзи Китано. Никакие за уши притянутые аналогии жестокости современных белорусских силовиков с событиями времён Великой Отечественной войны не работают, да и сам Лукашенко не считает наши Отечественные войны «нашими».

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Лукашенко открыто называет белорусский народ «народцем», политэмигрантов — «беглыми». Помазанник Божий, прямой потомок славных Рюриковичей, царь и государь всея Руси Иоанн Васильевич Грозный, очевидно, мог себе позволить такие термины и такие правовые отношения, потому что он был суверенным монархом и источником права. Постсоветский «православный атеист» Лукашенко совсем не похож на русского царя и де-юре не является монархом.

В теории, постсоветская Республика Беларусь является республикой с формально действующей конституцией и законами, судами и прочими декоративными атрибутами современного правового государства. На практике, судя по публикациям BYPOL и не только этой инициативы бывших белорусских силовиков, постсоветская Белоруссия такая же республика, как её постсоветские аналоги из Средней Азии. Назначенные «парламентарии», правящая семья и прочие атрибуты криптомонархизма дополняются специфической лексикой вознамерившегося пожизненно править тирана и его челяди.

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Отметив 75-летие Великой Победы, постсоветская Белоруссия вовсю обсуждает своих современных «фашистов», «карателей», «полицаев» и «фюреров». Порой непросто разобраться, играют ли в их самоидентификации хоть какую-то роль гербы и флаги, речи о законности и справедливости, тому подобное. На словах все они патриоты, а на деле — по-разному.