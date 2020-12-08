Минск, , 16:34 — REGNUM Очередные безосновательные обвинения в адрес российских журналистов выдвинул 8 декабря Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной больницы (Минская область). По мнению белорусского политика, сотрудники СМИ из другой части Союзного государства якобы пытались дестабилизировать политическую ситуацию в Белоруссии.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко во время посещения провинциальной больницы «напомнил, как некоторые журналисты, в том числе и из России, пытались весной раскачать ситуацию в Столбцах и рассказывали людям неправду о ситуации в районе». В официальном сообщении не указаны ни СМИ, ни фамилии журналистов.

Вероятно, речь о майском скандале, когда белорусские пропагандисты и чиновники возмутились репортажем российских журналистов из белорусской глубинки, где заразившихся коронавирусом и умерших от «ковида» оказалось больше, чем отражалось в официальной статистике. Тогда по указанию Лукашенко МИД Белоруссии экстренно лишил аккредитации журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина.

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Информационно сопровождая репрессии, пропагандисты из «Белтелерадиокомпании» и президентской газеты «Советская Белоруссия» оболгали российских журналистов. Госагитпроп Белоруссии опустился до нацистской пропаганды, прямо назвав корреспондента Первого канала Алексея Кручинина «недочеловеком».

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Затем изгнанный из Белоруссии российский корреспондент подвергся травле «ябатек» (обслуживающих президентскую администрацию комментаторов) на своей странице в соцсети. В той ситуации МИД России и профильные ведомства проявили необычную для уважающих себя государств сдержанность.

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