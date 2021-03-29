Минск, , 12:44 — REGNUM При подавлении оппозиционных выступлений в Белоруссии «у нас идёт переформатирование действий протестунов и беглых». Об этом 29 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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По его словам, сказано в официальном сообщении, «различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Белоруссии обстановку». Лукашенко заявил: «Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации».

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Напомним, инициатива BYPOL объединяет бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, прежде всего — органов внутренних дел. Нынешний замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенковскрывается от журналистов при попытке выяснить отношение к изложенным бывшими сослуживцами фактам.

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