Минск, , 17:57 — REGNUM В отношении протестующих против политики Александра Лукашенко и его бессменного правления безоружных демонстрантов допустимы самые жестокие меры — вплоть до убийств и тяжелейших увечий. Об этом заявил нынешний заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков в октябре 2020 года, говорится в опубликованных 15 января материалах BYPOL.

В опубликованной аудиозаписи выступления Карпенкова перед личным составом главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (которое он возглавлял в октябре), утверждает BYPOL, белорусский милиционер сообщил, что безоружный манифестант Александр Тарайковский был убит резиновой пулей в грудь. По его словам, что закупленное по указанию Лукашенко для белорусских силовиков травматическое оружие российского производства способно с близкого расстояния убивать белорусов, дагестанцев и чеченцев.

Наставляя подчинённых, человек с голосом, похожим на Карпенкова, сослался на Лукашенко и сказал: «Поэтому, как президент говорил, что если прёт на тебя — применяй оружие. Нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтоб понял, что он сотворил и что наделал, когда придёт в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком виде. Либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернётся в то состояние, в котором он находился. Ну откачают, так откачают. Не будет у него половины мозга, ну туда ему и дорога».

Согласно аудиозаписи, выступавший присутствовал на состоявшемся в тот же день совещании у Лукашенко, который вручил генеральские погоны новому главе МВД — Ивану Кубракову (сменившему Юрия Караева). Человек с голосом, похожим на экс-начальника ГУБОПиК МВД отметил: получено разрешение на применение крайних мер в отношении тех, кто блокирует железные дороги, сопротивляется милиционерам и бросает «коктейли Молотова» — таковых якобы следует считать террористами. Он сообщил, что «у милиции есть ещё задача, получается, защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют, получается, государством от этих угроз, а ещё, получается, на улицах навести порядок».

Читайте также: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

«Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительных органов — даже, получается, ОМОНовец — не должен выходить на «массовые беспорядки», не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время, получается, жёстких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты. Так как мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои — вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили, — сказал выступающий. — И самое главное, самое главное — это в коллективах есть руководители, и эти руководители, получается, если найти самую соль в словах министра, эти руководители не должны подвести, как есть среди нашего личного состава, среди нас».