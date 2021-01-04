Минск, , 16:05 — REGNUM Аудиозапись, на которой якобы бывший председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Вадим Зайцев (занимал должность в 2008—2012 годах) обсуждает якобы с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и иных критиков президента Белоруссии Александра Лукашенко была опубликована 4 января изданием Euobserver.

Запись, 24-минутный фрагмент которой появился в сети интернет, согласно описанию была сделана в апреле 2012 года. Ее передал в Брюссель бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар.

На записи сотрудники белорусского КГБ обсуждают способы ликвидации людей, которые «кукарекают» в Германии. В частности речь шла о бывшем начальнике СИЗО №1 в Минске Олеге Алкаеве, бывшем командире бригады спецназа Владимире Бородаче и бывшем начальнике отдела по борьбе с коррупцией МВД республики Вячеславе Дудкине.

Голос, похожий на голос Зайцева, в частности, заявил, что «президент ждет этих четких мероприятий», также он заявил о необходимости «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство».

На аудиозаписи также обсуждался предполагаемый способ устранения журналиста Павла Шеремета.

«Вот по Шеремету нужно работать… Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — сказал голос, похожий на голос бывшего председателя КГБ Белоруссии.

Напомним, журналист Павел Шеремет был уроженцем белорусской столицы и долгое время работал в Белоруссии. В республике он считался явным противником президента Александра Лукашенко. Журналист погиб в Киеве в июле 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства в его автомобиле. В конце 2019 года по подозрению в убийстве журналиста на Украине были задержаны трое лиц, которые ранее принимали участие в гражданской войне в Донбассе.