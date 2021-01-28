Минск, , 00:43 — REGNUM Стремление к правосудию в Белоруссии — дело «безнадёжное», так как власти постсоветской республики при широкомасштабном и жестоком подавлении инакомыслия в после президентской кампании 2020 года превратили систему правосудия в оружие для наказания жертв пыток, а не виновных. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в опубликованном 27 января докладе, призвав международное сообщество предпринять активные действия для отправления правосудия в отношении белорусских жертв и привлечения виновных к ответственности.

«Хотя белорусские власти признали, что с начала демонстраций в августе 2020 года получили более 900 жалоб на злоупотребления со стороны полиции, против сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. Напротив, в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения, были возбуждены сотни уголовных дел», — сказано в сообщении Amnesty International.

Международный директор по Восточной Европе и Центральной Азии этой организации Мари Струзерс заявила, что «правозащитные группы собрали доказательства пыток сотен мирных демонстрантов и задокументировали гибель по меньшей мере четырех человек». Однако ожидать белорусской системы привлечения виновных к ответственности не приходится, так как она «не только защищает полицию анонимно, но также поощряет запугивание и дальнейшее насилие в отношении жертв и свидетелей».

«Полная неспособность белорусской системы правосудия обеспечить ответственность означает, что правосудие теперь должно осуществляться на международном уровне. Правительствам, международным и региональным организациям следует использовать все свои рычаги давления, чтобы оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили наступление на права человека. Мы также призываем международное сообщество принять все возможные меры для отправления правосудия в Белоруссии», — сказано в заявлении Amnesty International.