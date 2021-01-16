Минск, , 09:33 — REGNUM В пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии назвал фейком аудиозапись ранее опубликованную в сети интернет оппозиционной инициативой бывших белорусских силовиков BYPOL. Об этом 15 января сообщает Интерфакс-Запад.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки», — заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь МВД республики также напомнила, что в задачи министерства, которое она представляет, входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью, а МВД в своей деятельности руководствуется законом.

Напомним, ранее BYPOL опубликовала аудиозапись с выступлением якобы заместителя министра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова, датированное октябрем 2020 года, в котором последний, выступая перед личным составом, высказывался о применении мер в отношении протестующих против политики Александра Лукашенко (вплоть до убийств и тяжелейших увечий).

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