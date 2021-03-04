По итогам президентской кампании 2020 года США и Евросоюз не признали Александра Лукашенко легитимным правителем Белоруссии. Вступив в жёсткий конфликт с официальным Минском, западные правительства открыто поддержали прозападную оппозицию в Белоруссии и белорусскую политэмиграцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

Реагируя на тенденцию спада массового участия белорусов в протестных манифестациях, в ноябре ЕС анонсировал выделение 24 миллионов евро на поддержку структур белоруской оппозиции. В дальнейшем сумма была удвоена и явлены новые инициативы, призванные усилить политическое, экономическое, информационное давлена на официальный Минск.

В конце 2020 года в Вильнюсе начинается создание центра универсальной юрисдикции, призванного сопровождать уголовное преследование представителей «режима Лукашенко». Недостатка в заявителях нет: десятки тысяч граждан Белоруссии прошли через произвольные задержания и аресты, политически мотивированные увольнения и отчисления с учёбы, разорение бизнесов, пытки и убийства членов семей.

Первой ласточкой стало досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе белорусского гражданина — бежавшего в Литву минского предпринимателя Максима Хорошина. В октябре он был произвольно задержан и жестоко избит сотрудниками МВД Белоруссии до такой степени, что оказался в больнице. В декабре литовский генпрокурор Эвалдас Пашилис взял «дело Хорошина» под личный контроль, что стало поводом для крайне нервной реакции Генпрокуратуры и МИД Белоруссии.

Цитата из видео на YouTube Максима Хорошина забрали из РУВД на скорой после задержания

Недавно, 27 февраля, офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая находится на содержании правительства Литвы и под опекой западных спецслужб, анонсировал запуск Justice Hub — координационного центра по универсальной юрисдикции. С его помощью уголовное преследование белорусских чиновников, силовиков, пропагандистов и других причастных к преступной деятельности представителей «режима Лукашенко» будет осуществляться с использованием весьма развитых западных национальных и международных механизмов.

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Фактически это означает, что, например, экс-глава МВД Белоруссии Юрий Караев (с 29 октября — помощник президента — инспектор по Гродненской области) будет преследоваться за преступления против человечности до конца своей жизни. Такие преступления считаются особо тяжкими, по ним нет срока давности.

Прозападная оппозиция подготовила списки из тысяч представителей «режима Лукашенко», которые прямо или косвенно причастны к фальсификациям выборов, пыткам и убийствам, удушению гражданских свобод, систематическим грубым и массовым нарушениям прав человека, а также другим деяниям с явно выраженным криминальным составом. Созданная при западной организационной и финансовой поддержке белорусская оппозиционная инициатива BYPol подготовила десятки обращений в органы юстиции Литвы, Польши и Чехии. Потерпевшими заявлены граждане Белоруссии, Польши, Литвы, Швейцарии и других стран. Получившие политическое убежище в ЕС граждане Белоруссии заявили о готовности выступить свидетелями.

На этом фоне глава МИД Белоруссии Владимир Макей, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель и прочие представители ближайшего окружения Лукашенко заявляют, что Белоруссия якобы является правовым государством, что ООН якобы вмешивается во внутренние дела постсоветской республики, что 270 белорусских политзаключённых якобы не являются таковыми, что убитые оппозиционеры якобы сами виноваты в своей смерти, а убийцы в погонах якобы являются «потерпевшими». Они даже пытаются использовать международно-правовые механизмы для истребования из-за границы «беглых» (как их называет Лукашенко) оппозиционеров.

President.gov.by Иван Тертель

Следственный комитет Белоруссии в феврале пытался добиться от Латвии выдачи участника белорусской президентской кампании 2020 года — бывшего руководителя минского «Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало. От Польши потребовали выдачи блогера Степана Путило (руководителя оппозиционного телеграм-канала NEXTA). Теперь выразили намерение добиться от Литвы выдачи Светланы Тихановской.

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Представители официального Минска могут сколь угодно отрицать свои преступные деяния, проговаривать выхолощенные и извращённые тезисы о «правовом государстве», «фашиствующей демократии» и тому подобном. Им уже никогда не добиться такого успеха, как в 2011 году в случае «дела Беляцкого» — тогда с помощью прокуратур Польши и Литвы руководитель белорусского правозащитного центра Александр Беляцкий был осужден, по официальной версии, за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Затем было немало поводов для применения к официальному Минску более жёстких мер, чем наблюдаются сейчас. Однако была учтена энергичность Лукашенко во внутриполитической «белорусизации» и борьбе с «представителями Русского мира», а также во внешнеполитическом «развороте на Запад», сопровождавшемся торговыми и информационными войнами с Россией.

После того как Лукашенко пересажал или вынудил эмигрировать лидеров оппозиции, продемонстрировал на практике способность расстреливать безоружных манифестантов в центрах белорусских городов, отправлять за решётку уличивших его в кощунственной лжи — как в случае вынесенного 2 марта приговора журналистке Екатерине Борисевич и врачу Артёму Сорокину, после переориентации белорусского транзита с прибалтийских на российские порты и много другого ситуация выглядит кардинально иной.

Цитата из видео на YouTube Артём Сорокин в здании суда

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Симптоматично, как на этот раз, даже не дожидаясь официального обращения из Белоруссии, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в комментарии для Deutsche Welle заявил: «Я думаю, в руководстве Белоруссии хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».

Ответ будет примерно таким же, который получил официальный Бишкек на требование выдать сбежавшего в Белоруссию экс-президента Курманбека Бакиева. Генпрокуратура Белоруссии откровенно проигнорировала свои обязательства по линии СНГ и не только, сославшись на политическую мотивацию уголовного преследования. Семья Бакиевых прекрасно обосновалась в Европе, сохранив вывезенные из нищей страны капиталы в Лондоне и Минске. Излишне интересующимся их делами в 2015 году был подан весьма недвусмысленный знак — труп визитёра с малой родины, «случайно» обнаруженный с перерезанным горлом в багажнике «Мерседеса», припаркованного около гаражей правительства Белоруссии.

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Марионеточная прозападная оппозиция высказывает перспективу эскалации конфликта. В опубликованном 28 февраля интервью бывшего приближённого Лукашенко, а ныне варшавского оппозиционера Павла Латушко немецкому изданию Die Welt содержится призыв ужесточить санкции в отношении официального Минска. Он заявил, что его сторонники не наблюдают реакции Евросоюза. При этом Латушко объяснил товарищам по борьбе, «что ЕС уже полгода работает над тем, чтобы запустить процесс санкций».

На самом деле ЕС ещё в конце 2020 года принял три пакета санкций в отношении официального Минска. Реакция на белорусские реалии официальных представителей стран Евросоюза и НГО этих стран явлена в многочисленных заявлениях, петициях, инициативах и некоторых практических действиях — в том числе и в форме многомиллионной финансовой поддержки, которую активно осваивает в том числе и Латушко.

Gov.by Павел Латушко

«Санкций ЕС недостаточно, фактически они не имеют никакого эффекта. Это косметические меры. В течение шести месяцев белорусы подвергаются массовым репрессиям по всей стране. Девять человек было убито, больше 33 000 человек арестовано. Минимум 1800 человек были подвергнуты пыткам в тюрьмах. Также было арестовано 500 журналистов», — заявил Латушко в интервью авторитетному германскому изданию.

Резон в таких рассуждениях есть: официальный Минск живёт под западными санкциями почти четверть века. Лукашенко за это время даже не задумался о перспективе ухода, а его сыновья заметно прибавили в весе — в том числе политическом.

Альтернативой санкциям, как показывает практика однополярного мира, является интервенция. После ликвидации СССР, в чём большая личная заслуга недавнего юбиляра и большого друга белоруской прозападной оппозиции Михаила Горбачёва, страны НАТО безапелляционно и лживо обвиняли неугодные правительства, свергали их в ходе военных операций даже без оглядки на ООН.

Учитывая, что Белоруссия находится под российской защитой, перспектива ядерной зимы явно не выглядит привлекательной. Западным обывателям вполне хватило тягот и лишений пандемии вдобавок к беженцам из «демократизированных» Ливии, Ирака и других стран.

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Объективно сейчас ничего лучшего, чем санкции, для решения «белорусского вопроса» никто предположить не может. Западным правительствам ничего не остаётся, как продолжать игнорировать Лукашенко и имитировать непримиримую борьбу, стимулировать своих вильнюсских и варшавских марионеток на всякие эпатажные выходки.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

Очевидно, реального влияния на внутрибелорусские процессы у них нет — даже протестная уличная активность в белорусских городах проходит сама по себе. Вряд ли и в санкциях будут затронуты наиболее чувствительные для западных компаний бизнесы, совпадающие с основными статьями белорусского экспорта (нефтепродукты).

Поэтому в ближайшее время кардинальных перемен в отношениях Лукашенко с Западом не произойдёт. Литва выдаст Тихановскую не раньше, чем Лукашенко выдаст Бакиева. Перспектива улучшений зависит от Лукашенко — от его готовности и способности быть инструментом Запада в Drang nach Osten.

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