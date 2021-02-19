Минск, , 14:25 — REGNUM Управлением следственного комитета Белоруссии по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства белорусскими силовиками безоружного манифестанта Александра Тарайковского. Об этом 19 февраля заявил председатель следственного комитета республики Иван Носкевич.

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Он сообщил государственному информагентству БелТА, что в рамках расследования дел по ст. 293 УК Белоруссии («массовые беспорядки») проведено расследование и установлено, что «примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, — заявил Носкевич. — В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия».

Следком Белоруссии уверен, что сотрудники правоохранительных органов в тех условиях и в подобной обстановке «имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству».

Напомним, массовые протестные манифестации против фальсификации президентских выборов 2020 года в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа и продолжаются до сих пор. Согласно распространяемым Александром Лукашенко и белорусскими силовиками версиям, все убитые ими безоружные оппозиционеры были пьяны. Опровергающие официальные версии журналисты и врачи подвергаются уголовному преследованию.

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