Минск, , 23:03 — REGNUM Сбежавшие из Белоруссии в Польшу и Литву оппозиционеры «пытались совершить мелкобуржуазную революцию» и «изувечить» белорусскую бюрократию. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко, выступая на госпредприятии ОАО «Гомсельмаш».

"Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, — поведал Лукашенко. — Эти беглые, которые сбежали туда (за границу. — Прим. президентской пресс-службы) и мутят через Telegram-каналы, они же живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в 5−6 раз больше, чем на «Гомсельмаше». Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили».Читайте на эту тему: Лукашенко: «Забыли, как Каримов расстрелял тысячи человек? Мы напомним!»

«Два месяца тому назад я говорил, что нас просто хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам… Я армию привожу в боевое состояние, половину армии выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов. И как только я туда эту армию выдвинул, флаги поснимали мгновенно. Но мы им продемонстрировали, ответили, — добавил Лукашенко. — Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Белоруссия (в Польше заявляли). И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в центрах, Telegram-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск».Ранее на эту тему: Лукашенко признался в использовании армии против протестующих

«Всегда надо терпеть. Терпеть, пока возможно. Вот когда они вышли на железную дорогу, мое решение было однозначным — террористы», — рассказал Лукашенко.

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Он также сказал: «Это мой вопрос (поддержание стабильности и порядка в государстве. — Прим. президентской пресс-службы). Мы разберемся. Но людям надо говорить, объяснять, рассказывать, чтобы они понимали, что имеем, а что будем иметь».