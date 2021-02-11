Минск, , 16:47 — REGNUM Выдачи белорусского оппозиционера Валерия Цепкало запросил Минск у Риги, сообщил 11 февраля журналистам председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Носкевич «Мы ждём ответа как от польской стороны, так и от латвийской в отношении тех фигурантов, по которым мы направляли [запросы]».

Напомним, Цепкало — несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 г. — эмигрировал из республики в конце июля. Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело о крупной взятке.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия попросила выдать задержанного в России участника протестов