Минск, 11 февраля 2021, 16:47 — REGNUM Выдачи белорусского оппозиционера Валерия Цепкало запросил Минск у Риги, сообщил 11 февраля журналистам председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.
Напомним, Цепкало — несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 г. — эмигрировал из республики в конце июля. Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело о крупной взятке.
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