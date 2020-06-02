Минск, , 13:54 — REGNUM Строительство под Минском высокотехнологичного комплекса по производству кормов и кормовых добавок обсуждалось 2 июня на совещании, которое провёл Александр Лукашенко с членами правительства и участниками проекта. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Это наше первое такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Белоруссии высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать», — сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, «надо понимать, что это огромные деньги» и «не каждая страна может себе позволить такое». Лукашенко отметил: «В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы способны освоить и запустить это производство».

«Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Думаю, если мы осуществим бизнес-план, который когда-то разрабатывали, эти деньги будут возвращены вовремя без проблем. По крайней мере, по этому вопросу к нам никто никогда претензий не имел», — сказал Лукашенко.

Ранее правительство Белоруссии сообщало, что проект реализует ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) на «связанные» китайские кредиты. Более полумиллиарда долларов выделил «Эксимбанк» Китая, привлечены ресурсы из офшоров. Генподряд на строительство получила китайская CITIC Construction Co. Ltd., объекты возводятся под Руденском (Пуховичский район Минской области).

БНБК планирует производить огромные объёмы аминокислот для кормов и кормовых добавок. Продукция заместит импорт на внутреннем рынке и, по большей части, уйдёт на экспорт в Россию.

Руководство БНБК представлено известными персонами — окружением осужденного в Киргизии экс-президента Курманбека Бакиева (например, бывший премьер-министр Данияр Усенов — Даниил Урицкий по выданному ему новому белорусскому паспорту), отставными белорусскими чиновниками (экс-глава минсельхозпрода Белоруссии Надежда Котковец) и их детьми (сын замглавы администрации президента Белоруссии, ныне посла в КНР Николая Снопкова — Илья Снопков).