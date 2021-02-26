Минск, , 16:19 — REGNUM Белоруссия стратегически выиграла от перенаправления экспорта нефтепродуктов с порта литовской Клайпеды на российский порт в Усть-Луге. Об этом 25 февраля в эфире белорусского гостелеканала заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Выступая вместе с женой в вечернем пропагандистском шоу на гостелеканале «ОНТ», глава белоруской дипломатии прокомментировал политику Запада по подрыву суверенитета постсоветской республики и происки «беглых» оппозиционеров. В этом контексте Макей отметил, что сближение Минска с Москвой является шагом оправданным, и перенаправление белорусского транзита с Прибалтики на российские порты не привело к экономическим потерям.

Говоря о наказании прибалтийских партнёров за разжигание войны в Белоруссии и подрыв её государственности, Макей сказал: «Они думали, что мы никогда не пойдём на такой шаг. Думали, что это всё бравада какая-то, политические заявления. На самом деле сейчас, когда речь идёт таким образом — речь идёт о сохранении государственности Белоруссии, то думали, что. как говорят, что все средства хороши. И даже если мы на каком-то этапе потерпим определенные убытки, то в стратегическом плане мы в любом случае выиграем».

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«Но здесь мы не терпим никаких убытков. Достигнута договоренность о том, что перевалки наших продуктов через российскую Усть-Лугу экономически целесообразны и мы не теряем здесь ничего по сравнению с перевалками наших грузов через Клайпеду», — добавил Макей.

Пропагандист гостелеканала «ОНТ» добавил: «Это ключевой посыл, который должен услышать каждый на самом деле».

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Напомним, в 2020 году прибалтийские правительства поддержали протестные выступления в Белоруссии, начавшиеся по окончании президентских выборов, а также активно продвигали применение санкций Евросоюза к белорусским чиновникам, пропагандистам и госпредприятиям. Александр Лукашенко жестоко подавил мирные протесты и пообещал прибалтийским этнократиям «показать настоящие санкции». Он санкционировал состоявшееся 19 февраля подписание белорусско-российского соглашения о перевалке через российские порты 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в течение трёх лет.

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