Пандемия коронавируса привела к существенному сокращению трудовых мигрантов в России. По данным Министерства внутренних дел, на 30 сентября 2020 года в стране трудятся около 1,8 млн иностранцев. Это на полмиллиона меньше, чем в сентябре 2019 года. Трудовых мигрантов стало меньше почти на четверть.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В первый пик пандемии, весной 2020 года в России власти решили остановить многие виды экономической деятельности, в том числе и строительные площадки. Трудовые мигранты, многие из которых работали неофициально, остались без работы и средств к существованию. Некоторым пришлось уехать на родину, а вернуться в Россию они уже не смогли по эпидемиологическим причинам — границы до сих пор закрыты. Кроме того, пандемия спровоцировала сильный экономический спад: многие фирмы разорились, количество рабочих мест сократилось.

Все это происходит на фоне роста безработицы уже среди граждан России. Однако эксперты отмечают, что здесь прослеживаются две тенденции. Первая — это реальная потеря гражданами работы из-за экономических трудностей, вызванных пандемией. Вторая — это «обеление» ранее скрытого объема безработных. Дело в том, что государство в качестве одной из мер поддержки на период пандемии, стало платить повышенное пособие по безработице, к которому добавлялись ещё и выплаты на детей. Чтобы получить это пособие, граждане должны были встать на учет в центр занятости, а поскольку работу им там вряд ли найдут, это стало неплохим денежным подспорьем в трудные времена.

В теории уход трудовых мигрантов и рост безработицы среди коренного населения должны были привести к замещению уехавших иностранных работников гражданами России, хотя бы в некоторых регионах и отраслях. Работодатели лишились мигрантов, граждане — работы и дохода. И те и другие должны были стать сговорчивее.

Но на практике этот процесс оказался сложнее. Российские граждане не хотят работать на тех должностях и с теми заработными платами, которые раньше замещали трудовые мигранты. Обычно это довольно тяжелая физическая работа в сфере ЖКХ, на строительных площадках, низкоквалифицированная работа на производстве. Платят за такую работу мало, сил она отнимает много, каких-то перспектив карьерного роста там, как правило, не бывает. По всей видимости, ситуация ещё не настолько критическая, чтобы отношения граждан к такой работе радикально изменилось. Работодатели также не готовы платить за такую работу больше.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

Снижение уровня безработицы в октябре наблюдается почти во всех регионах. Однако эксперты указывают, что такое снижение связано в первую очередь с тем, что государство перестало платить повышенные пособия по безработице и ради чуть более тысячи рублей гражданам нет смысла возиться с центрами занятости и бегать собирать отказы от предлагаемых работодателей.

Тем не менее в каких-то случаях центры занятости смогли трудоустроить безработных граждан России или помочь им получить дополнительное профессиональное образование. К примеру, в Орловской области снижение уровня безработицы началось уже в августе, когда повышенные пособия ещё платились.

В большинстве своем замещения трудовых мигрантов российскими гражданами не происходит. В Иркутской области число трудовых мигрантов с начала года сократилось вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 года. Особенно не хватает рабочих рук в строительной отрасли. Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время своей рабочей поездки по Дальнему Востоку посоветовал местным властям работать над перепрофилированием имеющейся рабочей силы.

Но полностью заместить трудовых мигрантов российскими гражданами не удастся в силу существующей капиталистической системы в стране, считает политолог Андрей Данилов из Якутии. Он также указывает на то, что в некоторых случая трудовые мигранты исчезли из официально статистики, но вовсе не с рабочих мест — многие остались и работают без оформления.

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Примечательно, что в период действия ограничений по коронавирусу и при закрытых границах власти некоторых субъектов подписывают меморандумы со странами СНГ о взаимодействии в сфере занятости, то есть для облегчения притока трудовых мигрантов.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Гастарбайтеры

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечает, что, так или иначе, ситуация с относительно высокой безработицей среди российских граждан и нехваткой низкоквалифицированной рабочей силы, ранее замещаемой трудовыми мигрантами, найдет свое разрешение. Либо работодатели дождутся открытия границ со странами СНГ, откуда идет основной поток трудовых мигрантов в Россию, либо же им придется создать условия, чтобы эту работу выполняли граждане РФ.

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Одним из вариантов решения проблемы дефицита рабочей силы в крупных городах является привлечение на работу граждан России из глубинки, считает сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская. Тем не менее она подчеркивает, что улучшение условий труда и повышение заработной платы — наиболее предпочтительный путь для решения проблемы нехватки рабочих рук.

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Некоторые эксперты считают, что каким-то радикальным образом ситуацию на рынке труда и структуру занятости населения переломить не удастся. Аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко считает, что работодатели так или иначе дождутся снятия режима ограничений и всё вернется на круги своя — трудовые мигранты вновь потянутся в Россию из стран СНГ.

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий также констатирует, что ограничения на въезд в страну не вечны и со временем рынок сам отрегулирует ситуацию.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Работники

Отдавать все на откуп «невидимой руке рынка», особенно в вопросах структуры занятости населения и трудовой миграции, не стоит, считает топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Он подчеркивает, что любое движение иностранной рабочей силы должно иметь свое начало и конец, находиться в легитимной зоне. В противном случае нелегальные мигранты со своими семьями заполняют крупнейшие города России и за меньшие деньги выполняют те работы, которые могли бы выполнить российские неквалифицированные рабочие и пенсионеры.

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Не осталась в стороне от проблемы и Государственная дума. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в скором времени будут рассмотрены поправки к закону о занятости населения. В частности, будут проработаны и расширены полномочия федеральных властей по регулированию занятости населения, будет создан единый портал для всей страны по вопросу занятости, что должно наладить межрегиональные связи и организовать потоки трудовых мигрантов внутри страны. Кроме того, власти озаботились созданием системы страхования от безработицы.

В целом пока нельзя сказать, что власти или бизнес предпринимают какие-то серьезные усилия по изменению структуры занятости населения и решению проблемы сокращения притока трудовых мигрантов. Скорее все ждут завершения режима ограничений из-за пандемии коронавируса и возвращения ситуации на привычные рельсы, когда потоки трудовых мигрантов из стран СНГ восстановятся.

В наименее выгодном положении пока остаются российские граждане. Им остается или согласиться на ту работу, которую ранее выполняли приезжие, причем на тех же самых невыгодных условиях, или перебиваться временными заработками, пособиями и, возможно, собственным огородом. Отсутствие сильного профсоюзного движения в стране также играет на руку работодателям, которые не хотят менять зарплатные сетки и улучшать условия труда.