Орел, , 17:34 — REGNUM Число официально зарегистрированных безработных на территории Орловской области с начала октября сократилось на 20%, об этом сообщили 21 октября в пресс-службе правительства региона.

«По оперативной информации на 21 октября текущего года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составила 9965 человек, сократившись на 20% по отношению к 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В общей сложности в регионе с начала года с регистрации в качестве безработных в связи с трудоустройством были сняты 5587 человек.

Согласно данным пресс-службы, в рамках государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» в оплачиваемых общественных работах приняли участие 378 человек, к временным работам приступили 144 безработных гражданина, 10,4 тыс. человек получили государственную услугу по профессиональной ориентации, по социальной адаптации — 685 безработных, по психологической поддержке — 850 безработных граждан, по содействию самозанятости — 204 безработных гражданина. 1045 безработных граждан получили возможность получить дополнительное профессиональное образование.

Отметим, что снижение уровня безработицы в Орловской области власти отмечают с августа: если на 24 августа сообщалось о 13 тыс. 212 безработных, то на 16 октября — уже о 10 701 жителе региона, ищущем работу.