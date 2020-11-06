Москва, , 14:38 — REGNUM Снижение числа трудовых мигрантов в России вызвано двумя причинами. Причем сразу даже непросто сказать, на каком этапе какая из причин сильней воздействовала на процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, МВД и миграционные службы активно борются с нелегальными мигрантами, не получающими виз, и не работающие по трудовым договорам, не имеющих лицензии и так далее. Выявление (и, соответственно, высылка из России) подобных лиц неизменно увеличивается.

Вторая причина — пандемия коронавируса и вызванное ей падение объемов производства, в том числе и на тех направлениях занятости, в которых традиционно трудятся мигранты. Существенно сократился спрос на разнорабочих, строителей, продавцов в малых предприятиях, низкоквалифицированных сотрудников сферы ЖКХ, таксистов (где значительную долю работающих занимают именно мигранты) и так далее. Все это привело к тому, что немалая часть гастарбайтеров была вынуждена временно или навсегда покинуть Россию и уехать на родину. Полагаю, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом и увеличения спроса на рынке труда на низкоквалифицированных рабочих, восстановление рынка таксомоторных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли, количество приезжающих в Россию на заработки иностранцев опять начнет увеличиваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 сентября 2020 года, число работающих в России трудовых мигрантов составляло порядка 1,8 млн человек, что на 225% меньше, чем в сентябре 2019 года.

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