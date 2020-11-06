Москва, , 14:12 — REGNUM Законопроект о «срочном ремонте» закона о занятости населения в России будет внесен в Госдуму на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам первого заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

«В ближайшее время мы внесем разработанный совместно с Минтрудом и соцзащитой законопроект, который предполагает срочный ремонт закона: онлайн-формат, создание единого для всей России портала, расширение полномочий Федерации — сегодня занятостью занимаются в основном субъекты РФ, а нам необходимо налаживать межрегиональные связи, организовывать потоки трудовых мигрантов внутри страны», — сказал Исаев.

Парламентарии рассчитывают, что закон вступит в силу с 2021 года.

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