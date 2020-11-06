Москва, , 14:15 — REGNUM Рынок труда России и использование труда мигрантов — это очень большая тема для пристального изучения и анализа, заявил корреспонденту топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«За последние 20 лет его прозрачность только росла в части регулирования и контроля присутствия иностранной рабочей силы, которая прибывает в Россию в рамках визового режима в соответствии с заявками отечественных работодателей.

Оборотная сторона медали — нелегалы, заполонившие со своими семьями крупнейшие города России и выполняющие в общем-то те же работы, с которыми легко бы справились, в частности, и московские неквалифицированные рабочие и пенсионеры.

Любое движение иностранной рабочей силы должно иметь свое начало и конец, находиться в легитимной зоне.

Все иностранные работники должны иметь разрешение на присутствие на рынке труда, оплаченное работодателем проживание и медицинскую страховку. Для жёсткого и прозрачного контроля этого вопроса должна быть политическая воля властей.

Это поможет нивелировать вероятный рост напряженности и недовольства в обществе. Максимальные поблажки нужно усилить только работникам из Белоруссии в рамках отношений в союзном государстве», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, число трудовых мигрантов в России сократилось почти на четверть (22,5%) — с 2 млн 316,2 тыс. человек в сентябре 2029-го до 1 млн 795 тыс. на 30 сентября 2020-го.

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