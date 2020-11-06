Москва, , 12:54 — REGNUM После начала пандемии коронавируса почти все страны закрыли границы, кардинально сократили пассажирские перевозки, и потоки мигрантов сократились. Все, кто хотели въехать в Россию на заработки, не смогли это сделать. При этом экономически тяжелее это явление переживают сами мигранты, их семьи и в целом экономика тех стран, откуда они приезжают, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Так, например, средний денежный перевод мигранта, работающего в России, составил 422 доллара (27, 3 тыс. руб.). А согласно данных Центробанка, Россия занимает первое место в трансфертных денежных переводах физических лиц в страны бывшего СССР.

Для нашей страны это тоже потери, так как сокращение рабочей силы влияет на эффективность работы тех отраслей, которые используют труд мигрантов. Без них такие отрасли, например, как строительство сфера услуг, ЖКХ, сельское хозяйство не смогут полноценно функционировать.

Конечно, это шанс для многих работодателей заменить иностранную рабочую силу на местную. Это положительным образом повлияет на экономические показатели страны — снизится безработица, вырастут доходы.

Но работодателям в РФ нужно для этого в большей степени соблюдать нормы трудового права, платить более высокую заработную плату. Но если для них выбора не будет, то они обратят на это внимание.

Конечно, со стороны работодателей есть тоже много нареканий на работу местной рабочей силы. Часто это более низкая производительность, нарушение дисциплины. Но пока другого выхода нет — либо искать варианты замены, либо сокращать рабочие места.

Такая ситуация не может продолжаться долго, так что как только уберут ограничения и откроют границы, поток мигрантов возобновится. Другое дело, что в России наряду с легальной миграцией присутствует и нелегальная.

И общая численность мигрантов уже превышает мигрантские потоки большинства стран мира. И здесь необходимо более взвешенно принимать законы, чтобы это не оказало отрицательного влияния на социально-экономическое положение страны», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество работающих в России трудовых мигрантов составило 1,8 млн человек. Это 22,5% ниже чем годом назад — в 2019 году насчитывалось 2,3 млн человек.

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