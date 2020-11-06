Москва, , 12:36 — REGNUM Сокращение трудовых мигрантов в России — процесс, укладывающийся в нынешние реалии. Следует принимать во внимание факт того, что в условиях нормального функционирования экономики стране необходим приток рабочей силы извне, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«По оценкам экспертов, эта потребность составляет от 900 тысяч до 1 миллиона человек. Основная масса трудовых мигрантов — это, разумеется, граждане СНГ. На территории бывшего Советского Союза, Россия — страна с наиболее прочным экономическим положением, что долгие годы определяло привлекательность ее рынка труда для определенных категорий иностранных граждан.

Тенденция к увеличению притока рабочей силы из стран ближнего зарубежья довольно четко прослеживалась до 2017 года, после чего несколько снизилась за счет украинцев и молдаван, у которых открылся альтернативный рынок труда в Европе. Поток мигрантов из других государств не иссякал. К процессу активно подключился Китай, снабжая рабочей силой Восточные регионы нашей страны.

Профессиональный состав приезжающих на работу в Россию соответствовал реальным потребностям экономики страны, заполняя ниши, связанные с физическим трудом и вакансиями в непрестижных сферах трудовой деятельности.

Низкие требования к оплате труда, которые иначе как демпингом не назовешь, всегда делали трудовых мигрантов более привлекательными работниками, чем россияне. К этому можно относиться по-разному, но нельзя отрицать, что низкая планка заработных плат определила эффективность ряда таких отраслей, как строительство, торговля и сфера услуг.

Уровень жизни, экономические и социальные возможности пребывания в России по-прежнему остаются привлекательными для жителей стран ближнего зарубежья, но возможности рынка труда значительно сузились.

Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, резко изменили ситуацию. В марте был введен запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию России, полностью остановивший процесс мигрантов.

Ограничения постепенно снимаются, но потребность в притоке дешевой рабочей силы значительно снизилась из-за общего падения экономической активности, в том числе и в сферах, в которых приезжие традиционно доминировали.

Текущая потребность в дешевой рабочей силе закрывается за счет иностранцев из ближнего зарубежья, которые оставались в нашей стране во время локаута.

Конечно, те, кто смог остаться в России на период ограничений не имели тех социальных гарантий, что и россияне, но режим пребывания в стране им был значительно облегчен. Требования же по оплате труда со стороны мигрантов еще более снизились.

Появление дополнительных рабочих мест для новых безработных из стран СНГ невозможно без перехода к стабильному экономическому росту. К этому следует добавить, что под угрозой второй полны эпидемии короанвируса, ограничения на въезд, диктуемые вопросами безопасности, неизбежны». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, число работающих в России трудовых мигрантов составило 1,8 млн человек, что на 22,5% ниже чем годом ранее (2,3 млн человек).

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