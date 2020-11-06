Москва, , 14:17 — REGNUM В Госдуме готовится новая редакция закона о занятости в России, речь пойдет и о страховании от безработицы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам первого заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

«Будет коренное изменение закона о занятости либо даже новая редакция закона о занятости. Мы договорились обсудить или даже принять окончательное решение о возможном переходе к страхованию от безработицы», — сказал Исаев.

Также предстоит договориться об общих принципах предоставления пособий, о создании дополнительных условий поддержки занятости инвалидов и специалистов, впервые ищущих работу.

«Мы рассчитываем разработать большой закон до конца полномочий нынешнего созыва Госдумы», — заключил Исаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме планируют отладить трудовые потоки в России