Иркутск, , 10:35 — REGNUM Из-за того, что сначала 2020 годав Иркутскую область прибыло всего 28 тыс. трудовых мигрантов, что вполовину меньше, чем годом ранее, в регионе возник дефицит рабочих рук. Об этом сообщает verbludvogne.ru со ссылкой на данные ГУ МВД России по Иркутской области, регионального министерства руда и занятости, а также — начальника отдела управления персоналом компании «Стройцентр-Иркутск» Марины Суворовой.

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Так, в октябре 2020 года потребность организаций региона в неквалифицированных кадрах в строительной сфере составляла 490 работников, а за тот же период 2019 года этот показатель был на уровне 290 человек. По данным специалистов, это произошло вследствие закрытия границ из-за эпидемии коронавируса.

«Например, в данный момент мы активно ищем в штат отделочников. Подаем объявления, размещаем вакансии в интернете, взаимодействуем с Центром занятости и даже обращались в министерство труда и занятости Иркутской области. Но ситуация такова, что из 45 приглашенных Центром занятости потенциальных кандидатов на ярмарку вакансий не пришел ни один», — отметила Марина Суворова.

Как уже сообщало, по данным Министерства внутренних дел России, на 30 сентября 2020 года в стране работали около 1,8 млн иностранцев, что на 22,5% меньше, чем в сентябре 2019 года.

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